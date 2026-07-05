El suicidio, consecuencia de un dolor insoportable

“El suicidio es multicausal y viene en aumento. Vivimos en un país que tiene muchos profesionales de la salud mental, pero donde históricamente se destina menos del 2,5% del presupuesto sanitario a esta área”, señaló. El especialista explicó que adolescentes y jóvenes conforman uno de los grupos más vulnerables debido a la combinación de trastornos emocionales, crisis familiares, violencia, ausencia de redes de contención y las exigencias propias de la sociedad actual. “Es una generación que nació con el celular en la mano, expuesta a la presión por alcanzar el éxito inmediato, pertenecer a un grupo y mostrarse siempre feliz. Muchas veces sienten que pedir ayuda es un signo de debilidad”, afirmó.