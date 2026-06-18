“El suicidio es un síntoma de una crisis profunda”: el llamado de una joven que conmovió al foro de Innovación Sostenible

Durante una jornada dedicada a debatir sobre innovación, sostenibilidad, tecnología y desarrollo, nadie esperaba que uno de los momentos más impactantes del encuentro llegara desde el silencio. En el escenario apenas se distinguía una figura joven. Entonces comenzó a hablar. Las primeras palabras de Violeta Lacroze no fueron sobre inteligencia artificial, economía circular ni ciudades inteligentes. Fueron números. Cifras duras, dolorosas, difíciles de escuchar.