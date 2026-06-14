¿Cuándo comienzo las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia?

Resumen para apurados
- Las provincias argentinas definieron sus vacaciones de invierno para julio de 2026 bajo el Calendario Escolar, permitiendo a las familias planificar el receso con anticipación.
- El receso se dividirá en tres periodos de dos semanas. Trece jurisdicciones se beneficiarán además con un fin de semana largo de cuatro días previo al inicio de su descanso.
- La previsibilidad del calendario busca incentivar el turismo interno y la organización familiar, impactando positivamente en las economías regionales durante la temporada.
La primera parte del ciclo lectivo 2026 se encamina hacia su cierre, abriendo paso al esperado receso invernal para el descanso de las familias. El Calendario Escolar vigente permite que directivos, docentes, alumnos y padres conozcan con anticipación las fechas exactas de este corte. Todas las provincias argentinas desarrollarán sus vacaciones durante el mes de julio con esquemas diferenciados de dos semanas, distribuidas en tres periodos específicos: del 6 al 17, del 13 al 24, o del 20 al 31 de dicho mes.
Aquellas jurisdicciones que inicien su receso el lunes 13 contarán con un beneficio adicional antes de las vacaciones. La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso que el viernes 10 de julio funcione como día no laborable con fines turísticos, acoplándose al feriado inamovible del jueves 9 por el Día de la Independencia. Esta medida generará un fin de semana extra largo de cuatro días que empalmará directamente con el inicio del receso invernal en 13 provincias del país.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia
Las fechas de vacaciones quedaron organizadas en distintos grupos:
Del 7 al 18 de julio
- Chubut
- Entre Ríos
- La Rioja
- Neuquén
- Río Negro
- San Juan
- San Luis
- Santa Fe
- Tucumán
- Córdoba
- Mendoza
- Catamarca
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Misiones
- Buenos Aires
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Chaco
- Santiago del Estero