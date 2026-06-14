¿Cuándo comienzo las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia?

Aquellas jurisdicciones que inicien su receso el lunes 13 contarán con un beneficio adicional antes de las vacaciones. La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso que el viernes 10 de julio funcione como día no laborable con fines turísticos, acoplándose al feriado inamovible del jueves 9 por el Día de la Independencia. Esta medida generará un fin de semana extra largo de cuatro días que empalmará directamente con el inicio del receso invernal en 13 provincias del país.