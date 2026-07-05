HDA Miraflores Hotel: el refugio donde el agua termal se transforma en un ritual de calma exclusivo

Redescubrí Termas

Disfrutar del hotel es también redescubrir una ciudad vibrante. Para enriquecer la estadía, las recomendaciones locales apuntan a recorrer los lugares históricos como el Hotel Italia y su Museo “Rincón de Atacama”, el Mercado Municipal y las ferias y paseos de artesanos, el Autódromo Internacional y su Museo del Automóvil, caminatas al atardecer por la costanera y el Dique Frontal, y degustar chivitos tradicionales en las peñas céntricas.