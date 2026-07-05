HDA Miraflores Hotel: el refugio donde el agua termal se transforma en un ritual de calma exclusivo

HDA Miraflores Hotel Boutique, parte del grupo experto HDA Hoteles (propietarios también del HDA Hotel & Spa All Inclusive), propone una pausa renovadora en Termas de Río Hondo combinando diseño contemporáneo, hospitalidad de autor y bienestar. A tan solo una hora de viaje, se consolida como el destino predilecto de los tucumanos para ganarle al frío del invierno desde un concepto boutique que prioriza la intimidad y la desconexión real.
Confort a medida
La propuesta del hotel se adapta a la experiencia que cada viajero busca —ya sea con opción de desayuno o media pensión— y ofrece una infraestructura diseñada al detalle con espacios que invitan al disfrute de cada momento.
Habitaciones de diseño: Amplias, modernas y luminosas, con cuartos de baño pensados para el momento perfecto que nos regala la intimidad de sumergirnos en el abrazo reparador del agua termal.
Relax e instalaciones: Cuenta con una piscina de agua termal cubierta y una terraza solárium con barra de tragos. Además, los huéspedes tienen acceso preferencial a Agua de Vida Spa, un espacio consagrado a tratamientos estéticos y terapéuticos con barros y aguas de la cuenca.
Espacios de calma: Rincones de lectura, sala de masajes, livings calefaccionados, galerías y veredas bañada por el sol son la excusa perfecta para disfrutar de una tarde invernal de charlas y sabrosas meriendas. Es un entorno perfecto tanto para parejas en plan romántico como para amigos o familias que priorizan la serenidad.
“El agua termal en HDA Miraflores no es un servicio común ni un sector al que ir; es un componente central que llega puro de manera directa a cada habitación, convirtiendo el final del día en un ritual privado de renovación absoluta”.
Los sabores de “Floral”
El invierno invita a los sabores auténticos. La experiencia culinaria de Miraflores Hotel Boutique se complementa con Floral, su bar restó, donde en cada momento del día puedes disfrutar de una gastronomía que fusiona sutilmente las raíces del norte argentino con los sabores tan reconocida del Grupo HDA.
Redescubrí Termas
Disfrutar del hotel es también redescubrir una ciudad vibrante. Para enriquecer la estadía, las recomendaciones locales apuntan a recorrer los lugares históricos como el Hotel Italia y su Museo “Rincón de Atacama”, el Mercado Municipal y las ferias y paseos de artesanos, el Autódromo Internacional y su Museo del Automóvil, caminatas al atardecer por la costanera y el Dique Frontal, y degustar chivitos tradicionales en las peñas céntricas.
Como expresa la Arq. Mercedes “Mecha” Neme de Mukdise, el alma mather del Grupo HDA, “Estamos a la distancia justa para apagar la rutina. Los tucumanos se merecen un descanso que combine el confort más alto con el poder sanador de nuestras aguas. Las puertas de Miraflores están abiertas para ser ese refugio donde el bienestar fluye y el cuerpo verdaderamente se renueva”.