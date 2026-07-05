“Vivimos en un tiempo de desamparo e inmediatez”

La psicóloga de abordajes con infancias y adolescencia, Lourdes García Posse pone el foco en cómo funcionan las plataformas digitales. “Lo que es realmente nocivo para las personas de todas las edades son las propuestas y productos digitales que funcionan bajo recomendación algorítmica, con contenidos hiperestimulantes, fragmentados, rápidos, cortos, con impacto emocional”. Detrás de esos sistemas, explica, “hay modelos de negocio donde el objetivo es la permanencia, que no podamos salir de ahí”. Y ejemplifica: “La ilusión de que entrar en una red social o en un juego multijugador como Roblox es gratis, se cae cuando nos damos cuenta de que en realidad estamos pagando con nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra información y con nosotros mismos”. Según la especialista, “un/a niño/a hiperconectado/a es un/a niño/a más vulnerable” y “un adolescente hiperconectado posiblemente esté cada vez más aislado, sufra soledad no deseada y sea por esto mismo más vulnerable”.