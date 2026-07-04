EspectáculosTV, Cine y Series

La "mesaza" de Mirtha Legrand reunirá a figuras del espectáculo y la política: quiénes estarán este sábado

A partir de las 21.30, la diva se pondrá al frente de una nueva emisión de su programa en la pantalla de El Trece.

ESTRELLA. Mirtha Legrand, a sus 99 años, sigue conquistando a los argentinos con sus mesazas.
ESTRELLA. Mirtha Legrand, a sus 99 años, sigue conquistando a los argentinos con sus mesazas.
Hace 1 Hs

A sus 99 años, Mirtha Legrand busca seguir conquistando al público con su tradicional “mesaza”. Este sábado, la diva recibirá a cuatro invitados con perfiles muy distintos para abordar temas de actualidad, entretenimiento y análisis político.

Entre los invitados estará Susana Roccasalvo, una de las periodistas de espectáculos más reconocidas del país, quien recientemente mostró una faceta diferente al participar en MasterChef Celebrity. 

Almuerzo y muchas fotos: Mirtha Legrand contó cómo fue trabajar con Scaloni

Almuerzo y muchas fotos: Mirtha Legrand contó cómo fue trabajar con Scaloni

También se sentará a la mesa el actor Diego Ramos, quien en marzo decidió dar un paso al costado de la obra SEX, espectáculo del que formó parte como protagonista durante casi siete años.

Política y análisis de actualidad en la mesa de "La Chiqui"

La cuota política estará representada por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Bertie Benegas Lynch, quien compartirá la mesa con el periodista político Lucas Morando.

Una "mesaza" que promete: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

Una mesaza que promete: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

Con esta combinación de invitados, la "Chiqui" volverá a apostar por el cruce entre política y espectáculos, uno de los sellos que caracteriza al histórico ciclo de los sábados por la noche en la pantalla de El Trece. 

Temas Mirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio
2

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
3

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
4

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas
5

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
2

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
3

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
4

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada
5

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Más Noticias
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

Qué se sabe sobre la causa de muerte de Manolo Arjona, fundador de Locomía

Qué se sabe sobre la causa de muerte de Manolo Arjona, fundador de Locomía

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Bandana en Tucumán: “Fuimos público y hoy somos parte del show”

Bandana en Tucumán: “Fuimos público y hoy somos parte del show”

La Orquesta Juvenil de la UNT abre el Julio Cultural con su nuevo conductor

La Orquesta Juvenil de la UNT abre el Julio Cultural con su nuevo conductor

Comentarios