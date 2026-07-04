La "mesaza" de Mirtha Legrand reunirá a figuras del espectáculo y la política: quiénes estarán este sábado

A sus 99 años, Mirtha Legrand busca seguir conquistando al público con su tradicional “mesaza”. Este sábado, la diva recibirá a cuatro invitados con perfiles muy distintos para abordar temas de actualidad, entretenimiento y análisis político.
Entre los invitados estará Susana Roccasalvo, una de las periodistas de espectáculos más reconocidas del país, quien recientemente mostró una faceta diferente al participar en MasterChef Celebrity.
También se sentará a la mesa el actor Diego Ramos, quien en marzo decidió dar un paso al costado de la obra SEX, espectáculo del que formó parte como protagonista durante casi siete años.
Política y análisis de actualidad en la mesa de "La Chiqui"
La cuota política estará representada por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Bertie Benegas Lynch, quien compartirá la mesa con el periodista político Lucas Morando.
Con esta combinación de invitados, la "Chiqui" volverá a apostar por el cruce entre política y espectáculos, uno de los sellos que caracteriza al histórico ciclo de los sábados por la noche en la pantalla de El Trece.