Una "mesaza" que promete: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand recibirá este sábado en su programa de televisión a Elisa Carrió, Nacho Otero, Ernesto Tenembaum y Fausto Spotorno para debatir sobre la actualidad argentina.
- La emisión se produce bajo un clima de debate por la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las tensiones económicas y políticas del gobierno actual.
- Se prevé que el debate genere fuertes repercusiones en la agenda pública, especialmente por el análisis de la inflación y las posturas opositoras frente al oficialismo.
La tradicional mesa de Mirtha Legrand volverá a reunir este fin de semana a figuras de la política, el periodismo y la economía en una edición que promete generar repercusiones.
El sábado 13 de junio, desde las 21.30, “La Noche de Mirtha” presentará una mesa enfocada en el escenario político y económico argentino, en medio de horas atravesadas por la polémica en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Entre los invitados estará Nacho Otero, periodista de TN y conductor de “Arriba Argentinos” en El Trece. También participará Elisa Carrió, una de las voces opositoras más activas frente al gobierno de Javier Milei.
La mesa se completará con la presencia de Ernesto Tenembaum, conductor de Radio con Vos y referente del periodismo político, y del economista Fausto Spotorno, quien en los últimos días analizó la evolución de la inflación y los desafíos que enfrenta el Banco Central en materia de reservas.
Mirtha Legrand recordó a su primer gran amor
En la última emisión de su programa, la diva dejó uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos. Una inesperada pregunta de la periodista Mercedes Ninci llevó a Mirtha Legrand a recordar una historia de amor poco conocida de su juventud, anterior a su matrimonio con Daniel Tinayre.
Todo comenzó cuando Ninci le consultó en vivo sobre un antiguo romance con un joven cordobés. La pregunta tomó por sorpresa a la conductora, quien terminó abriendo una puerta poco explorada de su vida privada.
“Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, confesó la diva de la televisión argentina, al recordar a Julio Albar Díaz, un joven cordobés con quien llegó a proyectar una vida juntos.
El romance que casi la aleja del cine
La historia se remonta a 1945, cuando Mirtha tenía apenas 17 años y conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. La relación avanzó rápidamente y la actriz llegó incluso a considerar abandonar su carrera artística para formar una familia.
Por aquellos años, la prensa seguía de cerca la relación. El vínculo parecía encaminado al matrimonio y muchos daban por hecho que la pareja consolidaría su futuro en la provincia mediterránea.
Sin embargo, el destino tenía otros planes para la joven estrella.
El encuentro con Daniel Tinayre que cambió todo
Mientras trabajaba en la película Cinco besos, Mirtha viajó a Buenos Aires y allí conoció a quien sería el gran amor de su vida. “Conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, relató la conductora.
Aquella situación derivó en una difícil decisión: poner fin a su compromiso con Julio Albar Díaz para iniciar una nueva etapa junto al reconocido director y productor, con quien compartiría casi cinco décadas de matrimonio y tendría a sus hijos, Marcela y Daniel Tinayre.
Durante la charla, Legrand recordó uno de los momentos que más la marcaron emocionalmente. La conductora explicó que la familia de Julio no veía con buenos ojos su carrera artística y pretendía que abandonara la actuación. “No querían que trabajara más, que dejara de dedicarme al arte y a la actuación”, recordó.
Pero lo que aún hoy le genera tristeza fue la manera en que comunicó la ruptura. “Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Era un ser extraordinario”, expresó visiblemente conmovida.