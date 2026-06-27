Mientras Argentina busca otra Copa del Mundo, hay un rincón de Tucumán donde los goles ya no se gritan

Los que eligieron quedarse

Detrás de Tito aparece una casa semidestruida. Ya no tiene techo. Las paredes, castigadas por el agua y el tiempo, permanecen de pie como un recuerdo de quienes alguna vez vivieron allí. Era la casa donde él nació. Donde pasó su infancia. Hoy vive en el rancho que construyó a la par. Dentro no sobra nada. Tampoco falta lo indispensable. Un pequeño catre cubierto por acolchados. Una olla sobre el fuego. Una radio. Algunas botellas de agua. Una taza y un vaso colgados de unos ganchos. Detrás, un corral. Allí esperan alrededor de 50 cabras. Son su trabajo. Su sustento. Y la razón por la que nunca abandonó definitivamente Los Jereces.