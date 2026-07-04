Qué se sabe sobre la causa de muerte de Manolo Arjona, fundador de Locomía

Arjona habría pasado unos últimos momentos de tranquilidad en su hogar. De hecho, sus últimos años habían transcurrido alejados del foco público. Pero el pasado miércoles, antes de acostarse, habría disfrutado de uno de los placeres de su día a día: la pintura. Más tarde, el artista se acostó para dormir y no volver a despertar más, según contó Rodríguez.