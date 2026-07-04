Qué se sabe sobre la causa de muerte de Manolo Arjona, fundador de Locomía

Resumen para apurados
- El cofundador del grupo pop español Locomía, Manolo Arjona, falleció de forma repentina este miércoles a los 58 años en su hogar de Barcelona, presuntamente por un paro cardíaco.
- Tras no responder llamadas, sus hermanas lo hallaron sin vida. Arjona se había retirado de los medios y Locomía fue un ícono LGBT transgresor del eurodance de finales de los 80.
- Su partida enluta al pop ibérico y revive el legado de una banda pionera en estética y diversidad, cuyo impacto visual y musical sigue influyendo en la cultura hispana.
La música y el eurodance ibicencos están de luto porque este miércoles falleció Manolo Arjona, uno de los miembros fundadores del mítico cuarteto español Locomía. A sus 58 años, el artista falleció en su residencia de Barcelona, generando gran sorpresa a la comunidad de seguidores y a sus allegados.
Luis Font, compañero de Arjona en la fundación de Locomía, fue el encargado de confirmar la noticia. “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros”, escribió en sus redes sociales a modo de homenaje. “Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones”, agregó, para cerrar su dedicatoria.
¿De qué murió Manolo Arjona, ex Locomía?
Manuel Arjona había nacido en 1968 en España y vivió sus últimos días en Viladecans, Barcelona, donde tenía su hogar. La muerte fue repentina e inesperada por la edad que tenía el performer. Según trascendió en medios españoles, se trató de una muerte “apacible”. Una de las hipótesis que se maneja fue un ataque cardíaco.
“Ha sido una muerte dulce”, dijo además Adela Rodríguez, hermana del músico fallecido, en diálogo con Antena 3, canal español. También contó que, ante la falta de respuesta a llamados telefónicos, sus hermanas –que vivían al lado de su casa– se acercaron a asegurarse de que estuviera bien.
Arjona habría pasado unos últimos momentos de tranquilidad en su hogar. De hecho, sus últimos años habían transcurrido alejados del foco público. Pero el pasado miércoles, antes de acostarse, habría disfrutado de uno de los placeres de su día a día: la pintura. Más tarde, el artista se acostó para dormir y no volver a despertar más, según contó Rodríguez.
Según información recogida por Antena 3, aún no se hicieron públicos los resultados de la autopsia del músico, pero todo apunta a una falla cardíaca. “Era lo que él se merecía”, dijo sobre la tranquilidad de su muerte su hermana.
“Locomía”: un éxito de la comunidad LGBT
El fenómeno “Locomía” irrumpió en la escena española pop para instalarse como un referente a finales de los 80. Los cuatro integrantes fundadores de la banda – Arjona, Gard Paschier, Xavier Font y su hermano, Luis– pertenecían a la comunidad LGBT. Su estética transgresora, sus trajes, su música ubicada entre lo pop, lo disco y lo electro, se posicionó rápidamente entre las novedades de la época.
Aunque en las primeras presentaciones “Locomía” fue incluída en la programación de eventos relacionados a la cultura gay –de los que también habían formado parte otros íconos de la comunidad como “Durán Durán” y “Pet Shop Boys”, José Luis Gil, productor musical, se inclinó por la ambigüedad.
Bajo el argumento de que lo ambiguo vendía y que la definición recortaba el público, de repente los integrantes de “Locomía” se vieron obligados a adoptar un perfil diferente. “Nos prohibió ser gays, igual que hizo con Miguel Bosé”, declaró Xavier Font en un momento.