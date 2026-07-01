Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores del mítico grupo Locomía

Resumen para apurados
- Manolo Arjona, cofundador del grupo español Locomía, falleció inesperadamente a los 58 años en su casa de Viladecans, Barcelona, según confirmó la banda en redes sociales.
- El artista integró la formación que alcanzó el éxito en los 90 con hits como 'Locomía' y sus abanicos. En 2007 regresó para impulsar una nueva etapa de la banda.
- El deceso enluta a la cultura pop en español. El legado estético y musical de Arjona con Locomía seguirá vigente a través de las nuevas generaciones de fanáticos del grupo.
El mundo de la música y la cultura española se encuentra de luto. Manolo Arjona, fundador de la recordada banda Locomía, murió de forma inesperada a los 58 años en Viladecans, Barcelona.
La triste noticia fue confirmada por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje de despedida. “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, expresaron desde las cuentas oficiales de Locomía.
“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”, concluyeron.
El legado de Manolo Arjona en Locomía
Arjona integró la formación que llevó a Locomía al éxito internacional a principios de los años 90. Con el álbum Taiyo, editado en 1990, la banda alcanzó una enorme popularidad gracias a canciones como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo" y "Gorbachov", que consolidaron al grupo como un fenómeno musical y estético que trascendió las fronteras de España.
Su particular estilo, marcado por las coreografías y el uso de los emblemáticos abanicos, convirtió a Locomía en una de las propuestas más originales del pop en español de finales de los años 80 y comienzos de los 90.
Su regreso a los escenarios
Tras dejar la banda, Manolo Arjona optó por mantener un perfil bajo y permaneció alejado de los escenarios durante varios años. Sin embargo, en 2007 volvió a reunirse con Xabier Font para impulsar una nueva etapa de Locomía con una formación renovada y una gira internacional.
Cuatro años más tarde, el grupo regresó nuevamente con nuevos integrantes, manteniendo vivo un proyecto que seguía despertando el interés de distintas generaciones de fanáticos.