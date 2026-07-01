EspectáculosFamosos

Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores del mítico grupo Locomía

El artista español falleció de manera repentina en su casa de Barcelona. Tenía 58 años.

TENÍA 58 AÑOS. Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores del mítico grupo Locomía.
TENÍA 58 AÑOS. Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores del mítico grupo Locomía.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Manolo Arjona, cofundador del grupo español Locomía, falleció inesperadamente a los 58 años en su casa de Viladecans, Barcelona, según confirmó la banda en redes sociales.
  • El artista integró la formación que alcanzó el éxito en los 90 con hits como 'Locomía' y sus abanicos. En 2007 regresó para impulsar una nueva etapa de la banda.
  • El deceso enluta a la cultura pop en español. El legado estético y musical de Arjona con Locomía seguirá vigente a través de las nuevas generaciones de fanáticos del grupo.
Resumen generado con IA

El mundo de la música y la cultura española se encuentra de luto. Manolo Arjona, fundador de la recordada banda Locomía, murió de forma inesperada a los 58 años en Viladecans, Barcelona.

La triste noticia fue confirmada por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje de despedida. “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, expresaron desde las cuentas oficiales de Locomía.

“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”, concluyeron.

Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores del mítico grupo Locomía

El legado de Manolo Arjona en Locomía

Arjona integró la formación que llevó a Locomía al éxito internacional a principios de los años 90. Con el álbum Taiyo, editado en 1990, la banda alcanzó una enorme popularidad gracias a canciones como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo" y "Gorbachov", que consolidaron al grupo como un fenómeno musical y estético que trascendió las fronteras de España.

Su particular estilo, marcado por las coreografías y el uso de los emblemáticos abanicos, convirtió a Locomía en una de las propuestas más originales del pop en español de finales de los años 80 y comienzos de los 90.

Su regreso a los escenarios

Tras dejar la banda, Manolo Arjona optó por mantener un perfil bajo y permaneció alejado de los escenarios durante varios años. Sin embargo, en 2007 volvió a reunirse con Xabier Font para impulsar una nueva etapa de Locomía con una formación renovada y una gira internacional.

Cuatro años más tarde, el grupo regresó nuevamente con nuevos integrantes, manteniendo vivo un proyecto que seguía despertando el interés de distintas generaciones de fanáticos.

Temas EspañaCataluña
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Comentarios