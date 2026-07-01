Murió Manolo Arjona, uno de los fundadores del mítico grupo Locomía

La triste noticia fue confirmada por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje de despedida. “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, expresaron desde las cuentas oficiales de Locomía.