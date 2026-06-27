Ricardo Quintela pidió "presionar" a la Corte para que revise la condena a Cristina Kirchner

Resumen para apurados
- El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela exigió hoy en Argentina presionar a la Corte Suprema para revisar la condena contra Cristina Kirchner por considerarla injusta.
- El mandatario provincial defendió a la ex vicepresidenta argumentando que no es responsable de los desmanejos de sus funcionarios, pese a admitir que carece de pruebas directas.
- Quintela advirtió que el peronismo podría llegar dividido a las elecciones de 2027 si no logra ordenar su interna y establecer reglas de juego claras frente a sus adversarios.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se ejerza presión sobre la Corte Suprema para que revise la situación judicial de la ex mandataria.
Durante una entrevista en FutuRock, el mandatario provincial sostuvo que "hay que presionar a la Suprema Corte para que revea la injusta situación de Cristina" y luego agregó: "A la Corte se presiona primero tomando el poder y hablando con ellos".
Quintela defendió a Cristina Kirchner y cuestionó la condena
En sus declaraciones, Quintela también intentó defender a la expresidenta de las acusaciones vinculadas a los desvíos de fondos y las coimas en la obra pública. "No tengo pruebas pero tengo certezas" de su presunta inocencia, afirmó el gobernador riojano. En la misma línea, argumentó que "la presidenta no puede ser responsable de los manejos" de sus funcionarios.
Más adelante insistió en que "hay que presionar a la Corte Suprema para que revea y modifique esta situación", en referencia a la prisión domiciliaria que desde hace un año cumple la expresidenta en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
"Es absolutamente incorrecto, injusto y no se ajusta a derecho la sentencia de Cristina", sostuvo Quintela, aunque durante su argumentación volvió a remarcar: "No tengo pruebas, pero tengo certeza".
Respecto de la condena por los ilícitos detectados en la causa por la obra pública en Vialidad, el gobernador consideró que "la presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría".
Además, señaló que la ex presidenta "no puede ser responsable de los desmanes o de los desmanejos financieros" y cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial al sostener que "es muy difícil gobernar con la justicia lerda, perezosa y que no decide en tiempo y en forma sobre temas que están vinculados a los intereses de la mayoría de los argentinos".
La advertencia sobre el futuro del peronismo
Consultado sobre el escenario electoral rumbo a 2027, Quintela advirtió que el peronismo podría llegar dividido si no logra ordenar su interna. "De seguir así, iríamos divididos", afirmó, al tiempo que llamó a la dirigencia a "establecer un espacio común, donde podamos conversar muchos dirigentes representativos de las distintas provincias y del peronismo nacional para establecer reglas de juego claras, concretas".
"Los enemigos no están entre los compañeros, ni siquiera son enemigos los libertarios, son adversarios políticos, a los cuales tenemos que confrontar en beneficio del pueblo argentino y tenemos que ganarles", sentenció.