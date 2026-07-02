"Para mí el partido de mañana es el último": De Paul dejó en claro lo que significa el duelo contra Cabo Verde

De Paul también tuvo palabras especiales para Scaloni, a quien definió como un entrenador que modificó su manera de entender el fútbol y la vida. "Lo más importante que me transmitió es que no somos jugadores de fútbol; somos personas que juegan al fútbol", dijo antes de volver al punto inicial. "Cada vez que nos ponemos esta camiseta puede ser la última vez. La única manera que encontré para seguir vistiéndola es dejar hasta lo último que tengo", remató.