"Para mí el partido de mañana es el último": De Paul dejó en claro lo que significa el duelo contra Cabo Verde
El volante explicó la mentalidad con la que Argentina afronta la etapa decisiva del Mundial, evitó hablar de una despedida de Messi, destacó el liderazgo de Scaloni y pidió máxima concentración.
Resumen para apurados
- Rodrigo De Paul afirmó en conferencia previa al partido del Mundial que la Selección de Argentina jugará ante Cabo Verde con la máxima intensidad, como si fuera el último duelo.
- El volante destacó el liderazgo de Scaloni y el buen desempeño de Cabo Verde en la fase de grupos, descartando especulaciones sobre el futuro de Messi o cruces posteriores.
- Esta mentalidad competitiva busca asegurar la clasificación a cuartos de final y demuestra el compromiso del plantel campeón del mundo para revalidar su título en el torneo.
"No pensamos más allá del partido contra Cabo Verde". Rodrigo De Paul repitió esa idea de distintas maneras durante toda la conferencia de prensa previa al duelo con Cabo Verde. Pero hubo una frase que sintetizó como ninguna otra la mentalidad con la que la Selección Argentina afronta la etapa decisiva del Mundial.
"Para mí este partido es el último. Lo tomo así y voy a dejar todo para que no lo sea", lanzó. No fue una declaración al pasar. Fue el concepto que atravesó toda su exposición y que ayuda a entender por qué el ciclo de Lionel Scaloni mantiene la misma intensidad competitiva incluso después de haber conquistado la Copa del Mundo.
Lejos de proyectarse hacia unos hipotéticos cuartos de final o de especular con el recorrido que podría tener el equipo en el torneo, De Paul insistió en que el único foco está puesto en el siguiente partido. "Sería un error pensar más allá de este partido. No nos vamos a guardar nada. Cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección argentina, sean 10 minutos o 90, hay que vaciarse", aseguró.
La misma lógica utilizó cuando le preguntaron por Lionel Messi y la posibilidad de que éste sea uno de sus últimos mundiales. Mientras desde afuera muchos imaginan una cuenta regresiva, el mediocampista evitó por completo ese enfoque. "No sabemos cuántos partidos pueden quedar. Pensar eso es hacer futurología. Lo importante es disfrutarlo todos los días”, dijo.
La respuesta volvió a reflejar una idea instalada dentro del plantel: vivir el presente sin cargar el peso de lo que puede venir después.
Esa mentalidad también explica por qué Argentina no mira con desconfianza el nombre de Cabo Verde, pero tampoco cae en la relajación que podría generar enfrentar a un rival sin historia en estas instancias.
De Paul reconoció que, cuando se realizó el sorteo del Mundial, muchos imaginaban un eventual cruce con España o Uruguay. Sin embargo, destacó que el recorrido de Cabo Verde en la fase de grupos demostró que el fútbol actual ya no permite anticipar rivales accesibles. "Hizo una muy buena fase de grupos. No es fácil jugar contra las selecciones que enfrentó. Hay que afrontar este partido con muchísima responsabilidad", advirtió.
Otro de los conceptos fuertes apareció cuando habló de la experiencia. A diferencia de Qatar 2022, en donde atravesó buena parte del torneo condicionado físicamente, aseguró que hoy disfruta mucho más el Mundial, aunque aclaró que eso no significa vivirlo sin emociones. "Hay ansiedad, nervios, alegría y miedo... Son sentimientos normales. La experiencia ayuda a manejarlos", afirmó, antes de valorar el crecimiento colectivo de un grupo que lleva casi ocho años compartiendo competencias importantes y que aprendió a convivir con la presión permanente de representar al campeón del mundo.
De Paul también tuvo palabras especiales para Scaloni, a quien definió como un entrenador que modificó su manera de entender el fútbol y la vida. "Lo más importante que me transmitió es que no somos jugadores de fútbol; somos personas que juegan al fútbol", dijo antes de volver al punto inicial. "Cada vez que nos ponemos esta camiseta puede ser la última vez. La única manera que encontré para seguir vistiéndola es dejar hasta lo último que tengo", remató.
Más que una frase motivacional, fue una declaración de principios. Una manera de resumir la identidad competitiva de una Selección que intenta defender el título sin mirar demasiado lejos, convencida de que el próximo partido siempre es el más importante. Justamente para De Paul es como si no hubiera otro después.