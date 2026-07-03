Así es Cabo Verde: vinos sobre lava, diez islas, naturaleza extrema y playas increíbles

Resumen para apurados
- El seleccionado de Cabo Verde enfrenta hoy a Argentina en octavos de final del Mundial 2026, tras hacer historia al superar la fase de grupos por primera vez.
- Cabo Verde es un archipiélago de diez islas volcánicas independizado en 1975. Llegó a esta instancia tras empatar con España y eliminar a Uruguay en el certamen mundialista.
- Este histórico hito deportivo posiciona globalmente a la estable democracia africana, impulsando el interés internacional por su atractiva riqueza natural, turística y cultural.
Cabo Verde es el país insular africano que desde el año pasado está haciendo historia al clasificar a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Se trata de un territorio de poco más de medio millón de habitantes que hoy peleará con el actual Campeón del Mundo por consagrarse en octavos de final, un paso histórico para los “tiburones azules” en el mayor evento futbolístico del orbe.
A más de 500 kilómetros de las costas de Senegal, en el extremo occidental de África se encuentra Cabo Verde, un pequeño archipiélago que sorprendió al mundo con un empate 0-0 con los campeones de Europa, España, anotando sus primeros tantos en el evento y dejando fuera del Mundial a Uruguay.
Cabo Verde, una nación repartida en 10
Con un clima templado y playas de arena blanca, este grupo insular cuenta con 10 islas volcánicas, cada una con una identidad fuertemente marcada. Está ubicado en el océano Atlántico y, más allá de la imagen idílica, la vida en este país también presenta sus desafíos entre riesgos climáticos, un sistema sanitario aún frágil e infraestructuras desiguales en las distintas regiones.
Cabo Verde fue una antigua colonia portuguesa que en 1975 obtuvo su independencia y actualmente es considerada una de las democracias más estables y abiertas del continente africano. Su sistema semipresidencial se basa en elecciones periódicas y transiciones pacíficas del poder, con un sólido estado de derecho y baja polarización política.
Las islas de Cabo Verde, mundos diferentes en una misma nación
Comparado frecuentemente con las islas Canarias, Cabo Verde fusiona las herencias africanas, europeas y brasileñas en un crisol de paisajes volcánicos, playas idílicas y una rica cultura criolla. Cada rincón tiene su atractivo principal que varía entre el bullicio de la capital Praia y el impresionante paisaje volcánico de Pico do Fogo, sin olvidar la vibrante música de Mindelo, o las experiencias de arrecifes de coral y buceo de Sal y Boa Vista. Cada uno de estos parajes es un pasaje a un mundo diferente.
Para entender la riqueza de esta nación que hoy sorprende al planeta, es necesario fragmentarla en sus porciones de tierra. A continuación, un recorrido detallado por las islas que componen este maravilloso archipiélago:
Santiago: El corazón político y la historia en piedra
Es el territorio más grande y poblado, donde se ubica la vibrante capital, Praia. Con casi 160.000 habitantes, es un centro de contrastes que mezcla el espíritu colonial portugués en su casco histórico (el Plateau) con mercados locales llenos de vida como el de Sucupira. A pocos kilómetros se encuentra Cidade Velha, la primera ciudad europea fundada en el trópico y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio resguarda la imponente Fortaleza Real de São Filipe y la mítica Rua Banana, la calle empedrada más antigua de África, testigos clave de las antiguas rutas del comercio de esclavos.
Fogo: La majestuosidad del gigante activo
Dominada por el imponente Pico do Fogo, el punto más alto del archipiélago con 2.829 metros, esta zona es un imán para los amantes del senderismo y la naturaleza extrema. Quienes se aventuran a ascender su cráter se encuentran con un paisaje lunar marcado por campos de lava negra solidificada, recuerdos de su última erupción en 2014. A los pies del gigante, en la caldera de Chã das Caldeiras, los lugareños muestran su resiliencia produciendo el famoso vino local de Fogo sobre suelo volcánico.
São Vicente: El alma musical y cultural
Cuna de los más grandes músicos, escritores y pensadores de Cabo Verde, su joya es la ciudad de Mindelo. La localidad se enorgullece de su rica tradición artística y cuenta con una vibrante vida nocturna en sus bares y restaurantes. De día, destaca la playa de Laginha, con su bahía de arena blanca y el chiringuito Kalimba, mientras que Baia das Gatas es ideal para nadar gracias a su laguna natural. Además, es un verdadero paraíso para los windsurfistas, siendo la playa de São Pedro una de las mejores del mundo para la modalidad de velocidad. Sus celebraciones más fastuosas son el Carnaval en febrero —con trajes inspirados en Río de Janeiro— y su festival de música playera durante la luna llena de agosto.
Boa Vista y Sal: Paraísos de dunas, buceo y playas infinitas
Para quienes buscan desconexión total o deportes extremos, estos dos destinos son la elección perfecta. Boa Vista impacta con la Praia de Santa Mónica y sus más de 20 kilómetros de arena fina, además de albergar el Desierto de Viana, formado por arenas del Sahara. Por su parte, Sal es la más popular para el turismo internacional, destacando la bahía de Santa María al sur. Posee un vasto paisaje árido en su interior debido a su floreciente historia ligada al comercio salino. Quienes la visiten no se pueden perder el fenómeno de Terra Boa para contemplar un increíble espejismo en medio del desierto, así como sus tradicionales fiestas de Nuestra Señora de la Piedad en agosto y el Festival de Santa María en septiembre.
Santo Antão: El Edén del senderismo tropical
Si las playas identifican a Sal y Boa Vista, Santo Antão se define por sus montañas escarpadas y valles verdes. El Valle de Paúl es una de las rutas de senderismo más espectaculares de África: un desfiladero profundo salpicado de cascadas, plantaciones de caña de azúcar, café y frutas tropicales. Es el rincón ideal para conectar con la vida rural más tradicional y aislada, accesible mediante un trayecto en ferry de una hora desde Mindelo.
Brava: El secreto mejor guardado de las flores
Siendo la porción habitada más pequeña del archipiélago y su punto más meridional, Brava destaca por sus espectaculares acantilados de lava que se precipitan al mar, ocultando un fértil interior. Conocida popularmente como la «isla de las flores» por su embriagadora mezcla de flora y fauna únicas, es un terreno sumamente montañoso con profundos desfiladeros. Se cree que antiguamente formaba parte de la vecina Fogo, de la cual está separada por un canal de pocos cientos de metros de profundidad. Su punto más alto, el Pico de Fontainhas, ofrece vistas panorámicas inigualables, mientras que Faja d'Agua destaca como una de las bahías más bellas y verdes del país.
Maio: playas desiertas y naturaleza virgen
Situada a 25 kilómetros al este de Santiago, Maio ofrece espectaculares playas solitarias y un relieve similar al de Sal, aunque cuenta con zonas intensamente reforestadas. Su capital, Vila do Maio, exhibe una pintoresca mezcla de arquitectura colonial portuguesa y británica rematada por una enorme iglesia barroca. Con solo 4.000 habitantes y a salvo del turismo masivo, alberga una magnífica laguna de 5 kilómetros en el norte rodeada de exuberante vegetación. Es un santuario ideal para la observación de aves marinas raras y el avistamiento estival de tortugas en sus costas desiertas.
São Nicolau: esplendor montañoso y tradición colonial
Una incorporación reciente a las rutas turísticas del país que se mantiene prácticamente incontaminada. São Nicolau cautiva por la tranquilidad de su atmósfera y el esplendor de sus áridas cordilleras, que regalan algunos de los paisajes más imponentes de la región, ideales para caminatas y rutas a caballo. Su capital, Ribeira Brava, rompe el esquema árido con una colorida arquitectura colonial, hermosos jardines y un ritmo apacible.
Santa Luzia: El misterio de la isla desierta
Ubicada a 8 kilómetros al sureste de São Vicente, Santa Luzia es la más pequeña de las porciones del archipiélago y la única que se encuentra completamente deshabitada. Con un paisaje seco, estéril y un relieve accidentado, su costa norte es escarpada, mientras que el sur regala playas y dunas de ensueño bajo la mirada del pico Topona. Aunque estuvo poblada temporalmente por pastores de ganado entre los siglos XVII y XX, hoy en día ofrece una auténtica experiencia de aislamiento absoluto. La única forma de acceder a este territorio es alquilando un barco pesquero desde Calhau, en un trayecto de dos horas por sentido.