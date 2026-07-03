Así es Cabo Verde: vinos sobre lava, diez islas, naturaleza extrema y playas increíbles

Cuna de los más grandes músicos, escritores y pensadores de Cabo Verde, su joya es la ciudad de Mindelo. La localidad se enorgullece de su rica tradición artística y cuenta con una vibrante vida nocturna en sus bares y restaurantes. De día, destaca la playa de Laginha, con su bahía de arena blanca y el chiringuito Kalimba, mientras que Baia das Gatas es ideal para nadar gracias a su laguna natural. Además, es un verdadero paraíso para los windsurfistas, siendo la playa de São Pedro una de las mejores del mundo para la modalidad de velocidad. Sus celebraciones más fastuosas son el Carnaval en febrero —con trajes inspirados en Río de Janeiro— y su festival de música playera durante la luna llena de agosto.