Los posibles cambios de Scaloni: Messi iría al banco y el tucumano Exequiel Palacios tendría su chance como titular

La Selección Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. Tras las victorias sobre Argelia (3-0) y Austria (2-0), el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final, por lo que el entrenador analiza una amplia rotación para preservar a sus principales figuras.