Copa del Mundo

Los posibles cambios de Scaloni: Messi iría al banco y el tucumano Exequiel Palacios tendría su chance como titular

Con la clasificación a los 16avos de final ya asegurada, el entrenador de la Selección prepara una formación con mayoría de suplentes para cerrar la fase de grupos ante Jordania.

Exequiel Palacios, volante de la Selección.
Exequiel Palacios, volante de la Selección.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • Scaloni preservará a Messi y rotará la formación de Argentina ante Jordania este sábado en el Mundial 2026, tras haber asegurado el primer puesto del Grupo J.
  • Tras vencer a Argelia y Austria, Scaloni dará rodaje a suplentes como Palacios y el juvenil Paz ante Jordania, manteniendo únicamente a Emiliano Martínez en el arco.
  • Esta rotación busca cuidar a las figuras y evaluar variantes tácticas clave de cara a los cruces de eliminación directa a partir de los dieciseisavos de final.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. Tras las victorias sobre Argelia (3-0) y Austria (2-0), el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final, por lo que el entrenador analiza una amplia rotación para preservar a sus principales figuras.

La gran novedad surgida de la última práctica es que Lionel Messi, autor de cinco goles en las dos primeras presentaciones y máximo goleador histórico de los Mundiales, comenzaría el encuentro en el banco de suplentes.

Scaloni apuesta por la rotación

Con el pase a la siguiente ronda asegurado, el cuerpo técnico pretende darle rodaje a futbolistas que tuvieron poca participación en el inicio del torneo. Sin embargo, una de las excepciones sería Emiliano "Dibu" Martínez.

Según trascendió, el arquero campeón del mundo volvería a ser titular. El arquero del Aston Villa habría manifestado su deseo de seguir sumando minutos y Scaloni mantendría la confianza en uno de los referentes del plantel, pese a que el contexto invitaba a una rotación total.

Una defensa con caras nuevas

La última práctica dejó entrever una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

Senesi, convocado a último momento tras la lesión de Leonardo Balerdi, tendría la oportunidad de debutar como titular en el Mundial. En tanto, Montiel y Tagliafico aparecen por delante de Nahuel Molina y Facundo Medina, aunque la competencia por un lugar en la formación para los cruces eliminatorios sigue completamente abierta.

Durante algunos pasajes del entrenamiento, Valentín Barco también fue probado como lateral izquierdo, aunque Scaloni lo considera una alternativa más ofensiva y con mayor proyección en el mediocampo.

Paredes busca ritmo antes de los mano a mano

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes aparece como una fija. El volante necesita continuidad para llegar en óptimas condiciones a la fase eliminatoria y, pese a cargar con una tarjeta amarilla, sería titular.

Lo acompañarían Exequiel Palacios y Giuliano Simeone, mientras que el cuarto volante saldría de Giovani Lo Celso o Valentín Barco, quienes fueron alternando durante la práctica.

La intención del entrenador es que varios jugadores lleguen con ritmo competitivo a los partidos decisivos, donde el margen de error desaparece.

Messi descansaría y Nicolás Paz tendría su oportunidad

La mayor sorpresa de la práctica fue la presencia de Nicolás Paz entre los titulares. El joven mediocampista ofensivo ocupó inicialmente el lugar que habitualmente pertenece a Messi, aunque el capitán ingresó más tarde durante algunos ejercicios tácticos.

En otro de los ensayos, Julián Álvarez reemplazó a Lautaro Martínez, mientras que Scaloni también probó por momentos un esquema con ambos delanteros juntos, una variante que el entrenador utiliza en contadas ocasiones.

La prueba dejó abierta la posibilidad de modificar el sistema cuando Messi no esté desde el arranque, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

El posible equipo

Argentina formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez.

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