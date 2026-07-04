Proponen crear un régimen integral de declaraciones de juradas patrimoniales

Piden informes sobre el estado y financiamiento del Acueducto de Vipos

La Provincia anunció el jueves el inicio del proyecto de “Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos”, por $144.000 millones, y la oposición ya presentó pedidos por información sobre el tema. A través de un proyecto de resolución, el legislador Agustín Romano Norri pidió conocer su situación administrativa, financiera y el grado de avance de los trabajos. La iniciativa requiere que el informe sea elaborado por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, el Ministerio de Economía y Producción, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept) y otros organismos competentes. Además, solicita que, en caso de que parte de la documentación se encuentre en dependencias nacionales, el Ejecutivo provincial gestione formalmente su remisión a la Legislatura. El proyecto pide precisiones sobre la fuente de financiamiento de la obra, incluyendo si se ejecuta con recursos provinciales, nacionales, créditos internacionales o aportes mixtos. También requiere información sobre eventuales préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el monto total de la inversión, la empresa adjudicataria, el plazo de ejecución, el cronograma de trabajos y el estado actual de avance. Entre otros puntos, la iniciativa requiere conocer las gestiones realizadas por la Provincia ante organismos nacionales e internacionales para garantizar la continuidad del proyecto, la participación del Ersept en el control de la obra y el impacto previsto en la provisión de agua potable, incluyendo las localidades beneficiadas, la cantidad estimada de usuarios alcanzados, la capacidad de conducción y las mejoras esperadas en el sistema de distribución.