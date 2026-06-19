Legisladores no peronistas avanzan con una ley de declaraciones juradas obligatorias para todos los funcionarios

En los artículos siguientes, se especifica que deberán presentar declaración jurada patrimonial integral y de intereses quiénes ejerzan la gobernación y vice gobernación; los legisladores, incluyendo las autoridades superiores de la Legislatura; quiénes integren el Poder Ejecutivo provincial con rango de ministros, fiscal de Estado y demás cargos de jerarquía; quiénes ejerzan la titularidad de organismos, entes, institutos, empresas del Estado, etcétera; los jueces y funcionarios con jerarquía de la Corte Suprema de Justicia y demás órganos del Poder Judicial; funcionarios jerárquicos del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Pupilar y de Defensa, del Consejo Asesor de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral Provincial, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo Asesor de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de Estado, etcétera.