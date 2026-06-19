Política

Legisladores no peronistas avanzan con una ley de declaraciones juradas obligatorias para todos los funcionarios

La iniciativa surge luego del escándalo de la intendenta Raquel Graneros, quien quedó recientemente bajo la lupa luego de que se presentara una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en su contra.

Legislatura de Tucumán
Legislatura de Tucumán ARCHIVO
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Legisladores no peronistas presentaron en Tucumán un proyecto de ley de declaraciones juradas obligatorias para funcionarios, tras denuncias de enriquecimiento ilícito.
  • La iniciativa surge tras la denuncia penal contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por la presunta compra de una propiedad de un millón de dólares.
  • El proyecto busca garantizar la transparencia y la trazabilidad patrimonial de los funcionarios de todos los poderes en Tucumán, previniendo el enriquecimiento ilícito.
Resumen generado con IA

"La presente ley establece un régimen integral de declaraciones juradas y patrimoniales aplicable a las personas que ejercen funciones públicas en la provincia de Tucumán, con los objetivos de garantizar la trazabilidad y transparencia de su evolución patrimonial y de prevenir y detectar situaciones de enriquecimiento ilícito". Ese es el artículo primero del proyecto presentado ayer por el legislador camperista Manuel Courel.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los legisladores José Seleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez y Raquel Nievas. "Todos los funcionarios deberían estar obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas. Y éstas tienen que ser públicas", fundamenta Courel.

En los artículos siguientes, se especifica que deberán presentar declaración jurada patrimonial integral y de intereses quiénes ejerzan la gobernación y vice gobernación; los legisladores, incluyendo las autoridades superiores de la Legislatura; quiénes integren el Poder Ejecutivo provincial con rango de ministros, fiscal de Estado y demás cargos de jerarquía; quiénes ejerzan la titularidad de organismos, entes, institutos, empresas del Estado, etcétera; los jueces y funcionarios con jerarquía de la Corte Suprema de Justicia y demás órganos del Poder Judicial; funcionarios jerárquicos del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Pupilar y de Defensa, del Consejo Asesor de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas, de la Junta Electoral Provincial, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo Asesor de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía de Estado, etcétera.

El proyecto de ley también incluye en la obligatoriedad de presentar sus declaraciones para intendentes, concejales, delegados comunales; para el jefe y subjefe de Policía y para quiénes se postulen como candidatos, entre otros numerosos cargos descriptos.

El proyecto que aúna a los no peronistas de la Legislatura surge luego del escándalo de la intendenta Raquel Graneros, quien quedó recientemente bajo la lupa luego de que se presentara una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. La acusación surgió tras un informe periodístico que reveló que habría adquirido una vivienda valuada en 1 millón de dólares en un exclusivo country de Yerba Buena.

En este caso, la presentación judicial fue realizada por Courel, por el concejal de Simoca Luis Escobar y por el dirigente alberdiano Luis Augier, todos referentes políticos del diputado Mariano Campero. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Concepción, a cargo de Diego Hevia.

El caso genera repercusiones porque se produce en uno de los departamentos más postergados de Tucumán. En Graneros, las estadísticas muestran hogares con dificultades para acceder al agua segura y con servicios sanitarios insuficientes, empleo precario y problemas de acceso a la educación. Se trata de indicadores que describen una pobreza multidimensional persistente.

Temas José CanoSilvia Elías de PérezAgustín Romano NorriManuel CourelRaquel NievasJosé SelemeRaquel Graneros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?
1

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?
2

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales
3

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu
4

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
5

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
5

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Más Noticias
Qué dijo Jaldo sobre las posibles visitas de Milei y de Villarruel a Tucumán por el 9 de Julio

Qué dijo Jaldo sobre las posibles visitas de Milei y de Villarruel a Tucumán por el 9 de Julio

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

Jaldo sostuvo que el violento ataque protagonizado por un ex militar en Barrio Sur fue un hecho aislado

Jaldo sostuvo que el violento ataque protagonizado por un ex militar en Barrio Sur fue un hecho aislado

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

El Mundial en el aula: habrá clases normales el lunes, pero se podrá ver el partido en las escuelas

El "Mundial en el aula": habrá clases normales el lunes, pero se podrá ver el partido en las escuelas

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Comentarios