Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria y habló de una "nueva etapa" en la relación bilateral con Perú
El Presidente confirmó que mantuvo una conversación telefónica y destacó la coincidencia en la defensa de la libertad, el crecimiento económico y la lucha contra el crimen organizado.
Resumen para apurados
- Javier Milei felicitó este jueves a Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria en el balotaje de Perú, buscando abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales.
- El triunfo de Fujimori ante Roberto Sánchez se definió por apenas 49.641 votos tras un escrutinio de 20 días, logrando la presidencia en su cuarto intento de balotaje.
- La alianza busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de crecimiento económico y seguridad, sumando a Perú a un bloque regional de países alineados con la libertad.
El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a felicitar este jueves a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, luego de que se confirmara su victoria en el balotaje frente a Roberto Sánchez.
A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario informó que ambos mantuvieron una conversación telefónica y destacó la afinidad política entre las futuras administraciones.
"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", escribió Milei.
El jefe de Estado agregó que durante la conversación coincidieron "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".
"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", subrayó.
HablÃ© hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el PerÃº, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.— Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026
Coincidimos en la necesidad de mÃ¡s libertad, crecimiento econÃ³mico y lucha contra elâ¦
Keiko Fujimori ganó el balotaje por menos de 50.000 votos
El resultado quedó definido tras un escrutinio que se extendió durante más de 20 días. Al cierre del conteo se procesaron 92.766 actas y la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, equivalentes al 50,135 % de los sufragios válidos.
Su rival, de Juntos por el Perú, alcanzó 9.173.755 votos, el 49,865%, por lo que la diferencia final fue de apenas 49.641 sufragios, una de las más estrechas registradas en una elección presidencial de Perú.
La cuarta segunda vuelta de Keiko Fujimori
La elección de 2026 marcó la cuarta ocasión en que Keiko Fujimori compitió en un balotaje presidencial. En las tres oportunidades anteriores enfrentó a candidatos que concentraron el voto antifujimorista: Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.
En esos comicios fue derrotada por márgenes ajustados. En las dos últimas elecciones no reconoció los resultados y, tras la votación de 2021, denunció fraude sin presentar pruebas e impulsó la anulación de miles de actas con el objetivo de revertir el escrutinio.
Su camino hacia la actual victoria también estuvo marcado por un escenario adverso. Antes de la primera vuelta, las encuestas la ubicaban en el sexto lugar de intención de voto. El impacto del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían debilitado su respaldo político.