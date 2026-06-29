Keiko Fujimori ganó el balotaje en su cuarto intento y es la nueva presidenta de Perú

En 2021 enfrentó otro escenario adverso. Las encuestas la ubicaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta, golpeada por el caso Cócteles, los períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso. Aun así, la fragmentación del voto conservador le permitió acceder al balotaje con apenas el 13% de los votos. En la definición perdió frente a Pedro Castillo por un margen de décimas, en una de las elecciones más disputadas de la historia peruana.