Incorporan al Senasa a la red para gestión de riesgos

Mediante la resolución 579/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fue incorporado como integrante de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo (Red Gircyt), que funciona en el ámbito de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).
La norma aprueba los lineamientos estratégicos para el funcionamiento de la Red Gircyt durante el período 2026-2027 y convoca a organismos nacionales estratégicos a qué la integren -entre ellos, el Senasa-, con el propósito de fortalecer la articulación científica y técnica para la prevención de desastres, la asistencia durante emergencias y el apoyo en la toma de decisiones del Estado.
La Red Gircyt, creada por la Ley Nº 27.287 y coordinada por la AFE, reúne a organismos con capacidades técnicas y científicas para contribuir a la formulación e implementación de políticas de gestión integral del riesgo, promoviendo el intercambio de información, la coordinación interinstitucional y el desarrollo de herramientas para la reducción del riesgo de desastres.
Así, por medio de sus áreas de protección vegetal y sanidad animal, el Senasa asume un rol fundamental dentro de esta red. Su incorporación reviste especial importancia en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias Fitozoosanitarias (Sinagref), ya que fortalece la integración del organismo en los espacios nacionales de coordinación para la gestión del riesgo, favoreciendo la articulación con otros organismos del Estado y potenciando las capacidades para la prevención, preparación y respuesta frente a eventos que puedan afectar la sanidad vegetal y animal, la salud, la producción agroalimentaria y el patrimonio fitozoosanitario del país.
La resolución también autoriza a la AFE a designar un enlace institucional que coordine las tareas de articulación, planificación, seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por la red. El trabajo articulado de los diferentes actores permitirá encauzar de forma eficiente los esfuerzos del Estado y optimizar el uso de los recursos disponibles ante situaciones críticas.