Incorporan al Senasa a la red para gestión de riesgos

Así, por medio de sus áreas de protección vegetal y sanidad animal, el Senasa asume un rol fundamental dentro de esta red. Su incorporación reviste especial importancia en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias Fitozoosanitarias (Sinagref), ya que fortalece la integración del organismo en los espacios nacionales de coordinación para la gestión del riesgo, favoreciendo la articulación con otros organismos del Estado y potenciando las capacidades para la prevención, preparación y respuesta frente a eventos que puedan afectar la sanidad vegetal y animal, la salud, la producción agroalimentaria y el patrimonio fitozoosanitario del país.