Santoral del 3 de julio: quién fue Santo Tomás Apóstol, el discípulo que pasó de la duda a la fe

El 3 de julio, el santoral de la Iglesia católica recuerda especialmente a Santo Tomás Apóstol, uno de los doce apóstoles elegidos por Jesucristo y una de las figuras más emblemáticas del cristianismo. Su vida quedó marcada por el episodio en el que expresó dudas sobre la resurrección de Jesús, aunque su posterior profesión de fe lo convirtió en un símbolo de quienes buscan creer a través de la experiencia.