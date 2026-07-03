El cuidado del espacio público en San Miguel de Tucumán vuelve a ponerse en el centro del debate ante hechos que exponen, de manera alarmante, un desprecio absoluto por los bienes de la comunidad. El reciente episodio en el que un motociclista destruyó con un casco una pantalla LED en una parada de colectivos de Barrio Sur, simplemente por el aparente desperfecto de su vehículo es la manifestación violenta de una preocupante patología social. Lo que distingue a este último suceso de una larga lista de agresiones anónimas es la respuesta institucional que se ha articulado a partir de los registros fílmicos de los vecinos. La rápida identificación del agresor, el allanamiento de su domicilio y su posterior imputación bajo la investigación de un fiscal marcan un punto de inflexión necesario.