Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión en el Senado este jueves, tras no alcanzar el quórum para interpelar a Manuel Adorni.
- La sesión cayó porque la oposición no bajó al recinto. Bullrich argumentó que los impulsores de la interpelación debían garantizar el quórum y defendió la postura oficialista.
- El debate sobre propiedad privada se postergó una semana. Bullrich descartó que esto beneficie a Adorni y acusó a la oposición de buscar el desgaste político del Gobierno.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por la falta de quórum que este jueves impidió el desarrollo de una sesión en la que sectores de la oposición buscaban impulsar una moción de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Tras la caída del debate, la ex titular de Seguridad defendió la postura del oficialismo y apuntó directamente contra el bloque opositor. “No se sentaron, no vinieron”, afirmó ante la prensa al explicar las razones por las que no se alcanzó el número necesario de legisladores para habilitar la sesión.
La convocatoria original había sido realizada por el oficialismo e incluía en el temario el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, la falta de quórum impidió la apertura formal del debate y generó una fuerte controversia política en el Senado.
Desde el PRO también cuestionaron lo sucedido y señalaron que “no hubo la intención de sesionar para lograr la interpelación de Adorni”, en referencia a la conducta de ambos espacios durante la jornada parlamentaria.
Bullrich insistió en que la responsabilidad recayó sobre quienes promovían la iniciativa. “Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Ellos deberían haber garantizado tratar el proyecto que querían tratar y hacer esa moción de censura. Evidentemente no se sentaron, no vinieron, no dieron quorum y nosotros si ellos no dan quorum porque vamos a dar quorum nosotros”, sostuvo.
Luego profundizó sus críticas y aseguró que la organización de la sesión había sido consensuada previamente. “En labor parlamentaria la sesión la arreglamos entre todos. Si ellos tenían el proyecto de interpelación y no dan quorum directamente porque nosotros vamos a someternos a que se pasen dos horas los corruptos más grande de la historia a hablar de corrupción”, expresó.
“No ganó Adorni”
Consultada sobre si el resultado de la jornada representaba una victoria política para Adorni, la senadora rechazó esa interpretación. “No ganó Adorni, ellos querían venir a generar un socavamiento al Gobierno, independientemente de Adorni. Querían poner al Gobierno en una situación de falta. Se pusieron en falta ellos porque es muy dificil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia”, afirmó.
Por último, Bullrich aclaró que el proyecto vinculado a la propiedad privada será tratado más adelante. “Se discutirá una semana después lo de propiedad privada. Es lógico que si ellos eran los más interesados en la interpelación no se sientan, no vamos a hacer nosotros los que nos sentemos”, concluyó.