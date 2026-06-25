Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión en el Senado

“No ganó Adorni”

Consultada sobre si el resultado de la jornada representaba una victoria política para Adorni, la senadora rechazó esa interpretación. “No ganó Adorni, ellos querían venir a generar un socavamiento al Gobierno, independientemente de Adorni. Querían poner al Gobierno en una situación de falta. Se pusieron en falta ellos porque es muy dificil para ellos hablar contra la corrupción cuando ellos han sido el gobierno más corrupto de la historia”, afirmó.