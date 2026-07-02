La Corte Suprema revocó un fallo favorable a Eduardo Costantini en una causa por sanciones de la CNV

Con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por la CNV y dejó sin efecto la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que había declarado extinguidas las sanciones por considerar que se había violado el derecho a ser juzgado en un "plazo razonable".