Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Nicolás Occhiato tras su salida de LUZU TV

Qué dijo Fernando Burlando sobre la posible demanda contra LUZU TV

En declaraciones al programa Pasó en América, Burlando sostuvo que el vínculo laboral contemplaba una duración hasta marzo del año siguiente y que las condiciones de rescisión no coincidirían con lo ocurrido. "Es un tema que está analizando Flor. Había un contrato que arrancó en marzo y terminaba en marzo. Las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que pasó", explicó.