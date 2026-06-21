Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Nicolás Occhiato tras su salida de LUZU TV
El abogado de Florencia Peña aseguró que la actriz estudia iniciar acciones legales por la forma en que se produjo su desvinculación de LUZU TV, luego de la polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi.
Resumen para apurados
- Florencia Peña analiza demandar a Nicolás Occhiato en Buenos Aires por su salida de LUZU TV, tras confirmarse que no se respetó el contrato vigente tras una reciente polémica.
- La salida ocurrió tras difundirse al aire una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi. El abogado Burlando detalló que la rescisión contractual no cumplió con el preaviso.
- La defensa de Peña evalúa demandar por daños y perjuicios. El caso podría marcar un precedente legal sobre la estabilidad de los contratos en plataformas de streaming locales.
La polémica entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato continúa sumando capítulos. Luego de la salida de la actriz de LUZU TV, tras el episodio en el que se difundió al aire la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, ahora fue Fernando Burlando quien habló sobre la posibilidad de iniciar una demanda contra el canal.
El abogado confirmó que la actriz analiza los pasos a seguir desde el punto de vista legal y explicó que la decisión se basa en las condiciones previstas en el contrato que mantenía con la plataforma.
Qué dijo Fernando Burlando sobre la posible demanda contra LUZU TV
En declaraciones al programa Pasó en América, Burlando sostuvo que el vínculo laboral contemplaba una duración hasta marzo del año siguiente y que las condiciones de rescisión no coincidirían con lo ocurrido. "Es un tema que está analizando Flor. Había un contrato que arrancó en marzo y terminaba en marzo. Las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que pasó", explicó.
El letrado también se refirió al estado emocional de la conductora tras la polémica y aseguró que quedó profundamente afectada por la situación. Según relató, Peña se comunicó con él apenas ocurrió el episodio y expresó su preocupación por el impacto que la información errónea pudiera tener en la familia Messi.
"Me llamó llorando desconsolada preguntándome qué más podía hacer además de pedir disculpas. Lo que más le importaba era que la familia Messi entendiera que nunca hubo mala intención", afirmó.
El contrato, el eje del conflicto
Burlando explicó que, desde su interpretación, la salida de Florencia Peña no se ajustó al procedimiento previsto en el contrato. Si bien aclaró que no existió un despido formal, indicó que la desvinculación surgió luego de una conversación con Nicolás Occhiato y remarcó que el acuerdo establecía mecanismos específicos para una rescisión anticipada.
"Hay un contrato que puede terminar de común acuerdo o no. Tendría que haber sido rescindido y para eso debía existir una notificación con 30 días de anticipación", señaló.
En ese sentido, sostuvo que, si el proceso no respetó esas condiciones, podrían existir fundamentos para reclamar daños y perjuicios. Además, recordó que la actriz tenía pactado un monto mensual y otros beneficios hasta la finalización del contrato.
Más tarde, en diálogo con TN Show, el abogado volvió a referirse al tema y confirmó que la posibilidad de iniciar acciones judiciales sigue en análisis. "Lo está evaluando. Jurídicamente es un derecho que tiene. La rescisión fue unilateral. Eso puede hacerse, pero debe notificarse con un mes de anticipación y por la vía correspondiente", concluyó.