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Florencia Peña apuntó contra Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV: "Tuvo falta de empatía"

La actriz volvió a hablar luego de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que derivó en su salida de Luzu TV. Contó cómo fue la charla con Nico Occhiato, cuestionó el manejo de la crisis y reveló que pidió que no despidieran a los productores.

Tras dejar Luzu TV, Florencia Peña cuestionó a Nico Occhiato: Tuvo falta de empatía
Tras dejar Luzu TV, Florencia Peña cuestionó a Nico Occhiato: "Tuvo falta de empatía"
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Florencia Peña criticó a Nico Occhiato por falta de empatía tras su reciente salida de Luzu TV en Argentina, debido al escándalo por la noticia falsa sobre Jorge Messi.
  • Tras el error al aire, la producción despidió al equipo pese al pedido de Peña. La actriz admitió que actuó impulsivamente al renunciar debido a la alta exposición mediática.
  • El conflicto evidencia la tensión en el streaming ante crisis informativas. Tras dialogar, Peña y Occhiato acordaron tomar distancia para evaluar futuros pasos profesionales.
Resumen generado con IA

Florencia Peña volvió a referirse públicamente al escándalo que se desató tras la difusión de la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi, durante una emisión de Luzu TV. La polémica terminó con su salida del canal de streaming, el despido de integrantes de la producción y el levantamiento del ciclo.

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En una entrevista concedida a Intrusos, la actriz habló sobre las consecuencias del episodio, reveló detalles de la conversación que mantuvo con Nico Occhiato y cuestionó la manera en que se resolvió la situación.

Florencia Peña cuestionó el manejo de la crisis en Luzu TV

Durante la entrevista, Peña aseguró que sintió que faltó empatía en el tratamiento del conflicto y explicó que, tras lo sucedido, conversó tanto con Occhiato como con parte del equipo de producción.

La conductora sostuvo que no busca responsabilizar a una sola persona por el error y consideró que lo ocurrido fue el resultado de una serie de decisiones equivocadas. En ese sentido, afirmó que todos los involucrados tuvieron algún grado de responsabilidad.

Además, reveló que, apenas terminó el programa, pidió que no despidieran a los productores. Sin embargo, aseguró que su planteo no fue tenido en cuenta.

"Me pusieron en un paredón"

Peña también hizo una autocrítica y reconoció que actuó de manera impulsiva al anunciar que daba un paso al costado del programa. Explicó que, en ese momento, sintió que no estaban dadas las condiciones para regresar al aire de inmediato, aunque no descartó que más adelante pudiera haber reconsiderado esa decisión.

Por otra parte, manifestó que se sintió especialmente expuesta por la repercusión que tuvo el episodio y sostuvo que el tratamiento mediático fue desproporcionado.

La actriz remarcó que nunca tuvo intención de perjudicar a nadie y confesó sentirse profundamente afectada por lo ocurrido. Sobre el final de la entrevista, explicó que, tras conversar con Nico Occhiato, ambos coincidieron en tomar distancia para atravesar el conflicto con mayor tranquilidad y evaluar los pasos a seguir en el futuro.

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