Política

La Libertad Avanza Tucumán atribuyó a Javier Milei la reactivación del Acueducto de Vipos

Los diputados Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen se reunieron con funcionarios nacionales.

Reunión de los diputados tucumanos con funcionarios nacionales. LLA
Reunión de los diputados tucumanos con funcionarios nacionales. LLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados de LLA Tucumán se reunieron con funcionarios nacionales por el inicio de la obra del Acueducto de Vipos, cuya reactivación atribuyen a la gestión de Javier Milei.
  • Paralizado por años, el proyecto hídrico se reactivó mediante financiamiento del BID, gestionado en el marco de las políticas de estabilidad económica del Gobierno nacional.
  • La obra es considerada la infraestructura hídrica más importante de Tucumán en 40 años, prometiendo mejorar la calidad de vida de miles de familias y garantizar agua potable.
Resumen generado con IA

Los diputados nacionales por La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, se reunieron con el director nacional de Agua Potable y Saneamiento, Vicente Heredia, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia, quienes visitaron la provincia para participar del inicio de la obra del Acueducto de Vipos, una de las obras de infraestructura hídrica proyectadas en Tucumán.

Este proyecto permitirá fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la zona norte y centro de la provincia.

Jaldo anunció el inicio del Acueducto de Vipos: "Es la obra más grande en materia de saneamiento de la Argentina"

Jaldo anunció el inicio del Acueducto de Vipos: Es la obra más grande en materia de saneamiento de la Argentina

"Esta obra, que permaneció paralizada durante años, hoy puede ponerse en marcha gracias a la decisión del Gobierno nacional de impulsar inversiones en infraestructura, en un contexto de orden de las cuentas públicas, estabilidad macroeconómica y recuperación de la seguridad jurídica", señalaron en el partido libertario mediante un comunicado.

El espacio político remarcó que el gobierno de Javier Milei obtuvo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos recursos fueron destinados a la Provincia para concretar una obra que mejorará la calidad de vida de miles de familias y garantizará un mejor acceso al agua potable.

"Esta gestión no espera: ejecuta con fondos provinciales", sostuvo Marcelo Nazur

Esta gestión no espera: ejecuta con fondos provinciales, sostuvo Marcelo Nazur

“Mientras Tucumán usa recursos para la política, el Gobierno nacional se pone al hombro obras de infraestructura para ayudar a los tucumanos. Esta obra, financiada por el BID, estuvo paralizada durante los gobiernos anteriores. Hoy, gracias a la decisión política del presidente Javier Milei, al orden de las cuentas públicas, a la estabilidad macroeconómica y a la seguridad jurídica que recuperó la Argentina, Tucumán finalmente puede poner en marcha la obra de infraestructura hídrica más importante de los últimos 40 años", dijo Soledad Molinuevo.

Y concluyó: "El Acueducto de Vipos mejorará el acceso al agua potable y la calidad de vida de miles de tucumanos. Cuando hay un Gobierno nacional que genera confianza, administra con responsabilidad y pone en orden el país, las obras dejan de ser promesas y se convierten en realidad".

Temas TucumánGobierno nacionalGobierno provincialGerardo HuesenJavier MileiSoledad MolinuevoLa Libertad Avanza Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales

Jaldo reconoció un difícil escenario: Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido

Jaldo reconoció un difícil escenario: "Todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido"

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Alertan sobre la falta de identidad territorial en la Capital

Alertan sobre la falta de identidad territorial en la Capital

Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
3

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
4

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más
5

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
4

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento
5

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento

Más Noticias
Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy

César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Comentarios