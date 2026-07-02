La Libertad Avanza Tucumán atribuyó a Javier Milei la reactivación del Acueducto de Vipos

Resumen para apurados
- Diputados de LLA Tucumán se reunieron con funcionarios nacionales por el inicio de la obra del Acueducto de Vipos, cuya reactivación atribuyen a la gestión de Javier Milei.
- Paralizado por años, el proyecto hídrico se reactivó mediante financiamiento del BID, gestionado en el marco de las políticas de estabilidad económica del Gobierno nacional.
- La obra es considerada la infraestructura hídrica más importante de Tucumán en 40 años, prometiendo mejorar la calidad de vida de miles de familias y garantizar agua potable.
Los diputados nacionales por La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, se reunieron con el director nacional de Agua Potable y Saneamiento, Vicente Heredia, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia, quienes visitaron la provincia para participar del inicio de la obra del Acueducto de Vipos, una de las obras de infraestructura hídrica proyectadas en Tucumán.
Este proyecto permitirá fortalecer el sistema de provisión de agua potable en la zona norte y centro de la provincia.
"Esta obra, que permaneció paralizada durante años, hoy puede ponerse en marcha gracias a la decisión del Gobierno nacional de impulsar inversiones en infraestructura, en un contexto de orden de las cuentas públicas, estabilidad macroeconómica y recuperación de la seguridad jurídica", señalaron en el partido libertario mediante un comunicado.
El espacio político remarcó que el gobierno de Javier Milei obtuvo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos recursos fueron destinados a la Provincia para concretar una obra que mejorará la calidad de vida de miles de familias y garantizará un mejor acceso al agua potable.
“Mientras Tucumán usa recursos para la política, el Gobierno nacional se pone al hombro obras de infraestructura para ayudar a los tucumanos. Esta obra, financiada por el BID, estuvo paralizada durante los gobiernos anteriores. Hoy, gracias a la decisión política del presidente Javier Milei, al orden de las cuentas públicas, a la estabilidad macroeconómica y a la seguridad jurídica que recuperó la Argentina, Tucumán finalmente puede poner en marcha la obra de infraestructura hídrica más importante de los últimos 40 años", dijo Soledad Molinuevo.
Y concluyó: "El Acueducto de Vipos mejorará el acceso al agua potable y la calidad de vida de miles de tucumanos. Cuando hay un Gobierno nacional que genera confianza, administra con responsabilidad y pone en orden el país, las obras dejan de ser promesas y se convierten en realidad".