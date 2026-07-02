La Libertad Avanza Tucumán atribuyó a Javier Milei la reactivación del Acueducto de Vipos

“Mientras Tucumán usa recursos para la política, el Gobierno nacional se pone al hombro obras de infraestructura para ayudar a los tucumanos. Esta obra, financiada por el BID, estuvo paralizada durante los gobiernos anteriores. Hoy, gracias a la decisión política del presidente Javier Milei, al orden de las cuentas públicas, a la estabilidad macroeconómica y a la seguridad jurídica que recuperó la Argentina, Tucumán finalmente puede poner en marcha la obra de infraestructura hídrica más importante de los últimos 40 años", dijo Soledad Molinuevo.