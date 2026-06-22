"Esta gestión no espera: ejecuta con fondos provinciales", sostuvo Marcelo Nazur

Contestó además lo relacionado a las rutas y caminos de Tucumán. "El estado de la red vial provincial es una herencia acumulada de décadas. Durante el período en que Natella fue Administrador de Vialidad, ¿qué índice de conservación dejó? ¿Cuántos kilómetros de rutas mejoró? ¿Qué planificación de largo plazo implementó? La Dirección Provincial de Vialidad sostuvo la red caminera tucumana gracias a su estructura técnica propia, no gracias a las gestiones políticas que la condujeron. En este gobierno, la inversión en rutas y caminos es concreta, medible y verificable en el territorio. Hoy, con dos años y medio de gestión, contamos con más de 160 kilómetros de ruta primaria repavimentadas a la fecha. Eso quiere decir que se hicieron más de 65 kilómetros por año", consignó.