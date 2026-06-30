Expectativas por el nuevo acueducto de Vipos

La gestión del acueducto ha incluido varias etapas, que incluyen una licitación que quedó trunca en medio del cambio de Gobierno nacional y de los nuevos criterios con respecto a las obras públicas, y otra nueva, que es la que ha resultado adjudicada y que va a llevar a cabo este proyecto a lo largo de 42 meses y en condiciones que, se espera, se den a conocer de modo amplio en la inauguración de los trabajos. El mandatario sostuvo que, pese a las dificultades presupuestarias nacionales, la obra avanzó gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno de Tucumán y recordó que existieron pronósticos que anticipaban su cancelación. Jaldo también vinculó esta inversión con otra obra estratégica que se encuentra en ejecución: la línea eléctrica El Bracho-Villa Quinteros. En ese sentido, afirmó que ambas intervenciones permitirán resolver dos servicios esenciales para la población y el desarrollo productivo. “Estamos haciendo las dos obras más importantes de los servicios indispensables que necesita el ser humano y también las industrias para poder radicarse: garantizar energía eléctrica y garantizar agua potable. Son obras millonarias que no se hicieron cuando se pudieron hacer y hoy las estamos concretando en un momento difícil”, añadió.