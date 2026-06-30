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Un cantante aseguró que Ekaterina Ojeda quiso seducirlo delante de su novia: “No soy Brad Pitt, pero..."

Lil Cake relató cómo vivió el acercamiento de la modelo que viene de protagonizar un escándalo con Mauro Icardi. Además, contó la postura de Sofía Barreiro, su pareja.

Un cantante aseguró que Ekaterina Ojeda quiso seducirlo delante de su novia: “No soy Brad Pitt, pero...
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El cantante Lil Cake reveló recientemente en televisión que la modelo Ekaterina Ojeda intentó seducirlo en un boliche de Costanera frente a su novia, desatando una polémica.
  • La revelación surgió luego de que la pareja del artista, Sofía Barreiro, denunciara el acoso de la modelo, quien ya venía de protagonizar un escándalo con Mauro Icardi.
  • Este episodio consolida a Ojeda como una figura recurrente en los escándalos de la farándula local, reavivando el debate sobre los límites y la exposición en la noche porteña.
Resumen generado con IA

El nombre de Ekaterina Ojeda irrumpió en los medios tras el escándalo que la vinculó con Mauro Icardi y la China Suárez en un reconocido boliche de la Costanera. Y, en las últimas horas, la historia sumó un nuevo capítulo cuando el cantante Lil Cake rompió el silencio y contó cómo la modelo de 22 años intentó conquistarlo en el mismo lugar.

La polémica se desató luego de que Sofía Barreiro, pareja del streamer y cantante, relatara en televisión situaciones incómodas que vivió junto a la influencer en distintos boliches. Según lo que contó, tenía una actitud “muy cholula” y se le acercaba a los famosos, incluso a su propio novio. “Le hizo masajes a mi novio en un boliche”. Además, sumó otras situaciones de presunto acoso.

Invitado a El Ejército de la mañana (Bondi Live), Lil Cake confirmó la versión de su novia y dio detalles de lo ocurrido. “Es verdad, es verdad. Es gracioso igual porque es una anécdota que teníamos en mi casa. Me acuerdo de que el año pasado, cuando pasó la primera vez, lo habíamos contado y nos habíamos estallado”, recordó el cantante.

Lil Cake admitió que ese tipo de situaciones lo ponen en un lugar que no le gusta y que no sabe bien cómo reaccionar. “Yo me incomodo muy fácil y tampoco quiero incomodar a mi pareja ni a nadie”, explicó. Cuando le preguntaron si Ekaterina era insistente, no dudó: “Sí, insistidora. Pero tampoco soy Brad Pitt y se me tiran todas las guachas en Argentina. Claramente no, pero a veces pasan ese tipo de situaciones y yo no sé cómo reaccionar”.

El cantante también se refirió a los comentarios que circularon en redes sociales tras las declaraciones de su pareja. “Vi mucha gente que decía: ‘Ay, cómo no la sacó. Ay, no, si este es refeo, cómo se le va a tirar’. Y para mí es como una situación rechistosa”, contó.

La tensión subió en el estudio cuando la panelista Cande Mazzone le preguntó al trapero si le parecía atractiva Ekaterina Ojeda en caso de estar soltero, sin saber que Sofía Barreiro estaba presente. El cantante cortó la pregunta de inmediato: “Está mi novia ahí”. La columnista se disculpó y la situación se resolvió con humor.

De esta manera, se confirmó que Ojeda tuvo con Barreiro la misma actitud que Icardi con ella, que quiso seducirla aunque estuviera junto a la China Suárez en el boliche.

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