Un cantante aseguró que Ekaterina Ojeda quiso seducirlo delante de su novia: “No soy Brad Pitt, pero..."

Lil Cake admitió que ese tipo de situaciones lo ponen en un lugar que no le gusta y que no sabe bien cómo reaccionar. “Yo me incomodo muy fácil y tampoco quiero incomodar a mi pareja ni a nadie”, explicó. Cuando le preguntaron si Ekaterina era insistente, no dudó: “Sí, insistidora. Pero tampoco soy Brad Pitt y se me tiran todas las guachas en Argentina. Claramente no, pero a veces pasan ese tipo de situaciones y yo no sé cómo reaccionar”.