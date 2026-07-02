Imputaron al presunto líder de una organización narco y a su hijo de 17 años por el crimen de un policía tucumano en Rosario
Están acusados de integrar la banda señalada como responsable de la emboscada en la que fue asesinado el subinspector de la Federal Rodolfo Arnaldo Manfredi. Ya son cinco los imputados por el caso.
Resumen para apurados
- La justicia imputó a un presunto líder narco y a su hijo por asesinar al policía federal Rodolfo Manfredi durante una emboscada en Rosario el pasado 12 de junio.
- Con estas detenciones ya son cinco los imputados del mismo clan familiar de Villa Banana. La banda emboscó a los agentes que realizaban tareas preventivas del Plan Bandera.
- El avance judicial expone la violencia contra las fuerzas federales en Rosario y marca un paso clave en el intento estatal por desarticular los clanes narco locales.
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Región NEA formalizó la investigación penal contra Eduardo Rodolfo M., de 37 años, detenido el jueves pasado tras permanecer prófugo con pedido de captura y ofrecimiento de recompensa, y contra su hijo adolescente, de 17 años. La fiscalía les atribuyó integrar la organización narcocriminal investigada por la emboscada ocurrida el 12 de junio en Villa Banana, Rosario, en la que fue asesinado el subinspector de la Policía Federal Rodolfo Arnaldo Manfredi y resultó gravemente herido otro integrante de la fuerza, Emilio Gómez Villafañe, mientras ambos realizaban tareas preventivas en el marco del Plan Bandera.
La imputación fue formalizada el viernes durante una audiencia realizada ante el juez de garantías Carlos Vera Barros. Allí, el fiscal federal Matías Scilabra, titular de la Procunar NEA, junto con el fiscal coadyuvante Gonzalo Ruggeri, acusaron a Eduardo Rodolfo M. y al adolescente de haber integrado un grupo de al menos 10 personas que participó del ataque perpetrado en la intersección de Gutenberg y bulevar 27 de Febrero.
El magistrado dispuso la prisión preventiva de Eduardo Rodolfo M. por el plazo de un año. En cuanto al adolescente, ordenó su detención domiciliaria por el mismo período y fijó, a pedido del Ministerio Público Fiscal, una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de esa modalidad.
Con estas dos nuevas imputaciones, ya son cinco los integrantes de un mismo clan familiar acusados por el homicidio y por otros delitos vinculados con el narcotráfico y hechos de violencia. Además de Eduardo Rodolfo M. y su hijo, también están imputados sus hermanos Luis Miguel M. y Jorge Gustavo M., sindicados como coautores del ataque, y Mario P., acusado de encubrimiento agravado por la sustracción del arma reglamentaria y del teléfono celular del subinspector Manfredi después del crimen.
La evidencia reunida por la fiscalía
Durante la audiencia, los fiscales expusieron los elementos incorporados a la investigación y señalaron que los imputados fueron ubicados en el lugar del ataque a partir de múltiples testimonios de personas que solicitaron preservar su identidad por temor a represalias.
También sostuvieron que la organización investigada sería la continuidad de la estructura criminal que operaba en Villa Banana bajo el liderazgo de Dalmacio "Sapo" Saravia, condenado por narcotráfico y cuñado de los hermanos imputados.
La fiscalía también destacó las tareas de inteligencia, el análisis de información de campo y el reconocimiento realizado por el policía que sobrevivió al ataque. En ese sentido, el fiscal Ruggeri afirmó que la organización demostró capacidad de coordinación y logística al reunir a sus integrantes en un lapso de entre ocho y once minutos para concretar el ataque armado contra los efectivos federales.
Además, los peritajes balísticos sobre las vainas servidas halladas en la escena determinaron que una pistola calibre .22 marca Bersa, secuestrada durante allanamientos realizados en un domicilio del barrio, fue utilizada en el ataque.
Los delitos atribuidos
La fiscalía imputó a Eduardo Rodolfo M. como presunto líder de una asociación ilícita destinada a cometer delitos previstos en la Ley N° 23.737 de persecución del narcotráfico. También le atribuyó, en concurso real, los delitos de comercialización de estupefacientes organizada por tres o más personas, homicidio calificado por haber sido cometido contra un integrante de una fuerza de seguridad, dos hechos de tentativa de homicidio calificado y dos hechos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y uno de arma de guerra, en calidad de coautor.
Según los testimonios incorporados a la investigación, el acusado controlaba inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes en Villa Banana y obligaba a distintas personas a comercializar droga bajo amenazas. Uno de los informes de inteligencia incorporados al expediente y citado por la fiscalía sostiene: "Los que mandan son Eduardo y Luis, pero Eduardo tomó el liderazgo".
Los representantes del Ministerio Público Fiscal también recordaron que Eduardo Rodolfo M. registra una condena previa como partícipe secundario en una causa por comercialización de estupefacientes.
Respecto del adolescente de 17 años, la fiscalía le atribuyó integrar la asociación ilícita y, como coautor, los delitos de comercialización de estupefacientes organizada por tres o más personas, homicidio calificado por haber sido cometido contra un integrante de una fuerza de seguridad, dos hechos de tentativa de homicidio calificado y dos hechos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y uno de arma de guerra.
En la audiencia también participaron los abogados particulares Romina Bedetti y Carlos Varela, además de la defensora oficial María Fernanda Tugnoli, de la Unidad de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Capacidad Jurídica Limitada del Ministerio Público de la Defensa, quien presentó informes elaborados por organismos del gobierno provincial relacionados con el arraigo y la escolaridad del adolescente.