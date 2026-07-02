Imputaron al presunto líder de una organización narco y a su hijo de 17 años por el crimen de un policía tucumano en Rosario

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Región NEA formalizó la investigación penal contra Eduardo Rodolfo M., de 37 años, detenido el jueves pasado tras permanecer prófugo con pedido de captura y ofrecimiento de recompensa, y contra su hijo adolescente, de 17 años. La fiscalía les atribuyó integrar la organización narcocriminal investigada por la emboscada ocurrida el 12 de junio en Villa Banana, Rosario, en la que fue asesinado el subinspector de la Policía Federal Rodolfo Arnaldo Manfredi y resultó gravemente herido otro integrante de la fuerza, Emilio Gómez Villafañe, mientras ambos realizaban tareas preventivas en el marco del Plan Bandera.