Seguridad

Quién era Rodolfo Manfredi, el policía federal tucumano asesinado en Rosario

Tenía 30 años y estaba radicado en Buenos Aires. Era padre de dos niños. Sus restos serán inhumados en la provincia.

LA VÍCTIMA. Manfredi había ingresado hace dos años a la Policía Federal y hacía seis meses que formaba parte del Plan Bandera, en Rosario.
LA VÍCTIMA. Manfredi había ingresado hace dos años a la Policía Federal y hacía seis meses que formaba parte del Plan Bandera, en Rosario. FOTO TOMADA DE ROSARIO3.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El policía federal tucumano Rodolfo Manfredi fue asesinado el jueves en Rosario tras sufrir una emboscada de sicarios en un barrio dominado por el narcotráfico.
  • Manfredi, miembro del Plan Bandera, ingresó sin chaleco antibalas junto a dos compañeros a Villa Banana, donde fueron atacados; uno de ellos quedó en estado crítico.
  • El hecho generó un fuerte malestar en las fuerzas de seguridad por la falta de equipamiento y expone la extrema gravedad de la violencia narco en la región de Rosario.
Resumen generado con IA

Una presunta emboscada le costó la vida a un policía federal tucumano y dejó a otro en estado crítico. El ataque ocurrió durante la noche del jueves en Villa Banana, uno de los barrios más peligrosos de Rosario, dominado por el narcotráfico. Rodolfo Manfredi tenía 30 años, mientras que Emilio Gómez Villafañe tiene 34 y se encuentra internado en terapia intensiva. 

Manfredi, según los primeros informes, acompañado por Gómez Villafañe y otro compañero más, ingresaron pasadas las 22 a uno de los pasillos de Villa Banana, cuando fueron atacados por un grupo de sicarios. 

¿Quién era Rodolfo Manfredi?

Tenía 30 años y se había unido a la Policía Federal en 2024 y desde hacía seis meses formaba parte, al igual que Gómez Villafañe, del Plan Bandera, una de las misiones asignadas a la División Unidad de Despliegue Móvil. Radicado en Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires, Manfredi era padre de dos niños, de 5 y 9 años.

Su fallecimiento provocó un profundo dolor en las fuerzas de seguridad y despertó malestar por las condiciones en las que ingresaron al operativo: con uniformes pero sin chalecos antibalas. 

De acuerdo con medios rosarinos, los tres uniformados fueron acribillados en el cruce de las calles Gutemberg y Galvez, en una zona conocida como Villa Banana, dominada por el narcotráfico. 

Los restos de Manfredi serán velados en Tucumán

Esta madrugada los restos de Manfredi llegaron a la provincia, escoltados por dos camionetas de la Policía Federal. Sus compañeros, amigos y familiares lo despedirán durante la jornada, en una sala velatoria ubicada en avenida Colón al 700, en el barrio de Floresta. 

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