Quién era Rodolfo Manfredi, el policía federal tucumano asesinado en Rosario

Una presunta emboscada le costó la vida a un policía federal tucumano y dejó a otro en estado crítico. El ataque ocurrió durante la noche del jueves en Villa Banana, uno de los barrios más peligrosos de Rosario, dominado por el narcotráfico. Rodolfo Manfredi tenía 30 años, mientras que Emilio Gómez Villafañe tiene 34 y se encuentra internado en terapia intensiva.