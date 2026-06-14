Un policía federal tucumano fue asesinado en un operativo en Rosario

Resumen para apurados
- El policía federal tucumano Rodolfo Manfredi fue asesinado el jueves en Villa Banana, Rosario, tras ser atacado a balazos durante un operativo de identificación en la zona.
- Los agentes realizaban tareas de civil sin chalecos antibalas en un sector de venta de drogas. El hecho se suma a otra ejecución narco ocurrida minutos antes en la misma zona.
- El ataque generó el despliegue de fuerzas federales y expone el constante desafío de las bandas narco al Estado, lo que forzará un replanteo en la seguridad de la región.
Durante la noche del jueves, un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) resultó muerto y otro terminó herido de gravedad tras verse envueltos en una feroz balacera en el interior de Villa Banana, un asentamiento del oeste rosarino densamente poblado que forma parte de los cuadrantes patrullados bajo esquemas especiales de control de las fuerzas federales. En las últimas horas se confirmó que se trataba del tucumano Rodolfo Manfredi, de 30 años. Su compañero, Emilio Gómez Villafañe, también tucumano, se encuentra en grave estado y luchando por su vida.
Los hechos se desencadenaron cuando dos efectivos pertenecientes a divisiones operativas se adentraron en uno de los pasillos del asentamiento para realizar tareas de identificación de personas. Según se informó, los agentes se desplazaban inicialmente en un automóvil oficial manejado por un chofer uniformado. Sin embargo, para realizar las tareas de a pie, ambos decidieron colocarse camperones sobre sus ropas de civil y avanzar sin sus respectivos chalecos antibalas protectores en un sector sindicado como punto de venta de estupefacientes.
Fue en ese contexto donde se produjo el fatal desenlace. El reporte oficial difundido por el Ministerio de Seguridad Nacional detalló de forma fehaciente las circunstancias del ataque: “al llegar a la intersección de las calles 27 de Febrero y Gutenberg, los dos agentes procedieron a identificar a varios masculinos que se encontraban en la vía pública. El personal policial fue agredido con disparos a de armas de fuego, resultando herido de bala el cabo Villafañe y fallecido en el lugar Manfredi”.
Quién era la víctima y el estado del oficial herido
La víctima fatal fue identificada como Rodolfo Manfredi, de 30 años y oriundo Tucumán, pero radicado desde hace unos años en el barrio porteño de Villa Lugano. El joven agente se había incorporado formalmente a la institución policial en 2024 y prestaba servicios en la División Unidad de Despliegue Móvil. Era padre de dos niños, de 9 y 5 años, por lo que la Sección Orientación y Apoyo al Personal Policial tomó intervención para brindar asistencia psicológica y social a su familia.
Por otro lado, el efectivo sobreviviente es Emilio Gómez Villafañe, miembro de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santiago del Estero. Villafañe sufrió serios impactos de bala en la zona del tórax y el abdomen. Actualmente permanece internado bajo pronóstico estable en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano.
Más detenciones en la zona
Como contrapartida del enfrentamiento armado, un civil sospechoso recibió un disparo en el tórax y fue trasladado bajo custodia al Hospital de Emergencias. En paralelo, las fuerzas de seguridad detuvieron a su hermano e incautaron un automóvil Volkswagen Voyage de color negro que podría estar involucrado en la logística de la banda criminal.
La gravedad del ataque provocó una inmediata reacción institucional. El secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, arribó de urgencia a Rosario para coordinar las tareas investigativas y reunirse con las autoridades locales santafesinas. La zona del crimen fue acordonada durante horas por un masivo despliegue mixto de fuerzas provinciales y federales para resguardar la labor de los peritos en un vecindario fuertemente convulsionado.
La violencia no cesa en Rosario
El asesinato del integrante de la Policía Federal no fue un hecho aislado en la trágica jornada del oeste. Apenas minutos antes, en la intersección de Seguí al 5500, sicarios en motocicleta acribillaron a Alexis Juan Pablo Yniguez, un joven de 24 años que contaba con un pedido de captura activo desde mayo de 2022 por causas de robo y balaceras. En el mismo incidente, su suegra resultó herida en una pierna.
Ambos episodios delictivos exponen la cruda realidad de las periferias de la ciudad, donde las organizaciones ligadas al narcotráfico continúan disputando el territorio a fuerza de sangre, desafiando de manera directa la presencia de las instituciones del Estado.