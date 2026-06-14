Un policía federal tucumano fue asesinado en un operativo en Rosario

Durante la noche del jueves, un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) resultó muerto y otro terminó herido de gravedad tras verse envueltos en una feroz balacera en el interior de Villa Banana, un asentamiento del oeste rosarino densamente poblado que forma parte de los cuadrantes patrullados bajo esquemas especiales de control de las fuerzas federales. En las últimas horas se confirmó que se trataba del tucumano Rodolfo Manfredi, de 30 años. Su compañero, Emilio Gómez Villafañe, también tucumano, se encuentra en grave estado y luchando por su vida.