Copa del Mundo

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni volverá a lucir la tradicional casaca albiceleste con pantalón y medias blancas.

Como contra Argelia: Argentina jugará con la tradicional albiceleste y pantalones y medias blancas.
Como contra Argelia: Argentina jugará con la tradicional albiceleste y pantalones y medias blancas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FIFA confirmó que la Selección Argentina usará la camiseta albiceleste con pantalón blanco ante Cabo Verde este viernes en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.
  • Es la segunda vez que el equipo de Scaloni usará este conjunto blanco inferior, mientras que Cabo Verde jugará de azul, indumentaria con la que avanzó por primera vez de fase.
  • El encuentro definirá el pase a octavos de final, donde Argentina busca defender su título mundial de 2022 frente a una de las mayores sorpresas del actual torneo de la FIFA.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde ya comenzó y, a dos días del partido por los 16avos de final del Mundial 2026, la FIFA confirmó las indumentarias que utilizarán ambos equipos en el Hard Rock Stadium de Miami.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá al campo de juego con su tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalón y medias blancas. Será la segunda vez que la selección argentina utilice esta combinación durante la Copa del Mundo, ya que en el debut frente a Argelia también vistió completamente de blanco en la parte inferior.

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Mundial 2026: qué partidos se juegan este miércoles, horarios y cómo verlos en vivo

Hasta el momento, Argentina había alternado sus uniformes en la fase de grupos. Frente a Austria lució la camiseta titular con pantalón y medias azul marino, mientras que en el cierre de la primera fase, ante Jordania, utilizó la camiseta alternativa.

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

La elección responde a que Cabo Verde jugará con su uniforme principal, íntegramente azul, el mismo que utilizó en el histórico empate frente a España en el debut y en la igualdad sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

“Grité más el gol de Irak que uno de Messi”: los prodes y una nueva forma de vivir el Mundial

“Grité más el gol de Irak que uno de Messi”: los prodes y una nueva forma de vivir el Mundial

También quedaron definidas las indumentarias de los arqueros. Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, tal como lo hizo en el encuentro frente a Austria, mientras que el experimentado Vozinha utilizará un uniforme amarillo. El arquero caboverdiano fue una de las grandes figuras de su selección en el empate ante España, actuación que lo convirtió en uno de los protagonistas inesperados del torneo y multiplicó su popularidad en las redes sociales.

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Argentina buscará este viernes, desde las 19 (hora argentina), un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final y mantener intacto el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022. Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, intentará seguir haciendo historia frente al vigente campeón del mundo.

Temas Mundial 2026 EspañaSelección Argentina de fútbolArabia SaudíLionel ScaloniAzulCabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una figura de España habló sobre un posible cruce con Argentina y dejó una contundente frase sobre Lionel Messi

Una figura de España habló sobre un posible cruce con Argentina y dejó una contundente frase sobre Lionel Messi

La joya de España sueña con una final ante Argentina: Enfrentar a Messi sería un sueño desde pequeño

La joya de España sueña con una final ante Argentina: "Enfrentar a Messi sería un sueño desde pequeño"

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Amor y odio en el continente: las posturas en Perú y Chile ante el avance de Argentina en el Mundial 2026

Más visto en Mundial 2026
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
2

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca
3

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la Tri
4

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
5

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales
6

Marruecos nunca se rindió y eliminó a Países Bajos en los penales

Más Noticias
Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la Tri

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Santilli juró con el respaldo de los gobernadores: qué hizo Jaldo y qué otros mandatarios lo acompañaron

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Comentarios