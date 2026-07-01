La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Resumen para apurados
- FIFA confirmó que la Selección Argentina usará la camiseta albiceleste con pantalón blanco ante Cabo Verde este viernes en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.
- Es la segunda vez que el equipo de Scaloni usará este conjunto blanco inferior, mientras que Cabo Verde jugará de azul, indumentaria con la que avanzó por primera vez de fase.
- El encuentro definirá el pase a octavos de final, donde Argentina busca defender su título mundial de 2022 frente a una de las mayores sorpresas del actual torneo de la FIFA.
La cuenta regresiva para el duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde ya comenzó y, a dos días del partido por los 16avos de final del Mundial 2026, la FIFA confirmó las indumentarias que utilizarán ambos equipos en el Hard Rock Stadium de Miami.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá al campo de juego con su tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalón y medias blancas. Será la segunda vez que la selección argentina utilice esta combinación durante la Copa del Mundo, ya que en el debut frente a Argelia también vistió completamente de blanco en la parte inferior.
Hasta el momento, Argentina había alternado sus uniformes en la fase de grupos. Frente a Austria lució la camiseta titular con pantalón y medias azul marino, mientras que en el cierre de la primera fase, ante Jordania, utilizó la camiseta alternativa.
La elección responde a que Cabo Verde jugará con su uniforme principal, íntegramente azul, el mismo que utilizó en el histórico empate frente a España en el debut y en la igualdad sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.
También quedaron definidas las indumentarias de los arqueros. Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, tal como lo hizo en el encuentro frente a Austria, mientras que el experimentado Vozinha utilizará un uniforme amarillo. El arquero caboverdiano fue una de las grandes figuras de su selección en el empate ante España, actuación que lo convirtió en uno de los protagonistas inesperados del torneo y multiplicó su popularidad en las redes sociales.
Argentina buscará este viernes, desde las 19 (hora argentina), un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final y mantener intacto el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022. Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, intentará seguir haciendo historia frente al vigente campeón del mundo.