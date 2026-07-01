La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

También quedaron definidas las indumentarias de los arqueros. Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, tal como lo hizo en el encuentro frente a Austria, mientras que el experimentado Vozinha utilizará un uniforme amarillo. El arquero caboverdiano fue una de las grandes figuras de su selección en el empate ante España, actuación que lo convirtió en uno de los protagonistas inesperados del torneo y multiplicó su popularidad en las redes sociales.