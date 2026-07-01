Mundial 2026

La emoción de un grupo de alumnos al hablar por videollamada con jugadores de la Selección argentina

Docentes de una escuela de Rafael Calzada lograron que los chicos saludaran a figuras de la Scaloneta. El video se viralizó en las redes y conmovió a miles de usuarios.

La emoción de un grupo de alumnos al hablar por videollamada con jugadores de la Selección argentina
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alumnos de una escuela de Rafael Calzada hablaron por videollamada con Tagliafico, Almada y Fernández de la Selección argentina durante una jornada escolar.
  • Una maestra solicitó un saludo para el proyecto educativo 'Enseñanza del Mundial', pero los futbolistas sorprendieron a todos llamando directamente en vivo.
  • El video del tierno momento se viralizó rápidamente en redes, destacando el valor de la motivación escolar y la cercanía de los campeones del mundo con su público.
Resumen generado con IA

Un grupo de alumnos de una escuela primaria vivió un momento que difícilmente olvidará: gracias a una videollamada, pudo conversar con varios jugadores de la Selección argentina. La escena, registrada por las docentes de la institución, se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó una ola de emoción.

El encuentro ocurrió en el colegio Regina, de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown. Allí, un grupo de maestras logró comunicarse con algunos de los integrantes de la Scaloneta en plena jornada escolar.

En la videollamada aparecieron Nicolás Tagliafico, quien sostenía el celular, junto con Thiago Almada y Enzo Fernández.

Las primeras imágenes muestran a las docentes conversando con los futbolistas desde la sala de profesores. Después de un breve intercambio, decidieron trasladarse a los pasillos del establecimiento para que un grupo de alumnos pudiera saludar a las figuras del equipo de Lionel Messi y vivir un momento inolvidable.

Detrás de esta iniciativa estuvo Jorgelina, una de las maestras del colegio. La docente, que tiene un allegado a uno de los integrantes del plantel, había pedido si alguno de los jugadores podía grabarles un video a los chicos como parte de un proyecto educativo que desarrollan en la institución.

La propuesta, denominada "Enseñanza del Mundial en las escuelas", busca que los alumnos no solo compartan figuritas, sino que también aprendan sobre los distintos países y las selecciones participantes.

"El trabajo que estaban haciendo era muchísimo, para nosotros era toda una movilización, somos una escuela de muchos años. El proyecto era para que los chicos conocieran otros países, pero también para que vengan motivados", contó la docente en diálogo con TN.

Sin embargo, la respuesta superó todas las expectativas. "Mandé el video de los nenes para que vean lo que uno vive acá, en Argentina, y automáticamente recibí la llamada. Fue una sorpresa para mí también", relató.

Entre risas, saludos y la euforia que invadió a toda la escuela, los chicos pudieron intercambiar algunas palabras con los futbolistas. "Estaba muy contento y emocionado", expresó Ciro, mientras que Cata resumió la experiencia con una sola palabra: "Felicidad".

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