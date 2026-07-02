Mundial 2026, EN VIVO: hoy juegan España-Austria y Portugal-Croacia

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Mundial 2026: todos los resultados de 16avos de final y las llaves definidas para los 8vos
Lo que tenés que saber
El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: España-Austria y Portugal-Croacia.
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