En Vivo Mundial 2026

Mundial 2026, EN VIVO: hoy juegan España-Austria y Portugal-Croacia

FAVORITO. Con Keane como capitán, el seleccionado de Inglaterra se cruzará hoy contra Congo.
FAVORITO. Con Keane como capitán, el seleccionado de Inglaterra se cruzará hoy contra Congo. FOTO TOMADA DE X.COM/ENGLAND

Probables formaciones y la grilla de TV para una jornada imperdible.

Hace 3 Min
07:18 hs

Mundial 2026: todos los resultados de 16avos de final y las llaves definidas para los 8vos

Lo que tenés que saber

El Mundial 2026 ingresó en su etapa definitoria y una derrota marcará la salida definitiva de la competencia. En la segunda jornada de la segunda fase, seis selecciones irán en busca del pase a los octavos de final: España-Austria y Portugal-Croacia.

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