La primera sorpresa que encontrará la selección argentina al llegar a Miami no estará en la cancha

Resumen para apurados
- La selección argentina llega este miércoles a Miami para jugar los 16avos del Mundial ante Cabo Verde, encontrando una ciudad dominada por el español y el ambiente latino.
- A diferencia de Kansas City, Miami vive el fútbol en las calles gracias a su masiva comunidad de inmigrantes hispanohablantes que imponen su idioma y camisetas en el día a día.
- El arribo del plantel de Scaloni a este entorno culturalmente familiar facilitará una localía de hecho, potenciando el apoyo de los hinchas de cara a las instancias decisivas.
Uno camina por Española Way, cruza Collins Avenue, sigue hasta Ocean Drive o se pierde entre los senderos de South Pointe Park y hay algo que salta a escena una y otra vez. El español. Se escucha en cada esquina, en los bares, en las playas y en las filas de los restaurantes. Después también aparecen las camisetas; la de la selección argentina es la que más se repite, pero también se mezclan las de Brasil, Colombia, Venezuela y hasta alguna de Uruguay. Más allá, un grupo de hinchas canta. A unos metros, otro se anima a bailar bachata mientras espera que llegue su turno para sentarse a cenar. Por un momento cuesta creer que uno sigue en Estados Unidos.
Miami tiene una particularidad. No necesitó que llegara el Mundial para parecer una ciudad futbolera. Su enorme comunidad latina ya había construido ese clima mucho antes; y el torneo simplemente encontró el escenario ideal para potenciarlo.
La comparación con Kansas City aparece de manera inevitable, aunque no busca establecer cuál de las dos sedes vive mejor la Copa del Mundo. Son experiencias diferentes. En Kansas City el Mundial cobraba protagonismo cuando uno llegaba al estadio o al predio de entrenamiento de la Selección, o en las horas anteriores a cada duelo.
La ciudad casi siempre seguía su ritmo habitual y el fútbol encontraba su espacio durante los días de partido. En Miami sucede algo distinto. Acá alcanza con salir a caminar para darse cuenta de que el torneo también se juega en la calle.
No es una cuestión de cantidad de hinchas, sino una cuestión de identidad.
Argentinos, colombianos, venezolanos, brasileños, cubanos, ecuatorianos y uruguayos forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. Los mozos cambian del inglés al español según la mesa que atienden. Los vendedores ofrecen camisetas de distintas selecciones. En un bar se discute la formación de Lionel Scaloni; en el de al lado, un grupo de brasileños comenta el triunfo sobre Japón y el boleto para jugar los octavos de final. Todo ocurre con una naturalidad que sólo puede explicarse por la historia de la ciudad.
"Miami está inundado de argentinos, colombianos, venezolanos y brasileños. Todos trabajan en diferentes cosas: mozos, recepcionistas, chefs... Acá prácticamente no se habla inglés. Se habla español", cuenta Genaro, un cordobés de 24 años que trabaja en un hotel.
Llegó con la idea de vivir una experiencia en el exterior, aunque extraña nuestro país y ya piensa en el regreso. Para él, el Mundial no cambió la ciudad. Apenas hizo más visible una realidad que se vive durante todo el año.
La historia de Marcos tiene un recorrido similar. Es entrerriano y hace cinco años decidió instalarse definitivamente en Miami. Trabaja en un mismo hotel y asegura que, para muchos argentinos, la ciudad termina convirtiéndose en un lugar para empezar una nueva vida. "Es muy loco todo. Hay muchísimos latinos trabajando y además es un lugar al que al argentino le encanta venir de vacaciones. Yo me vine hace cinco años y ya estoy establecido junto a mi novia", cuenta.
En Ocean Drive, una de las postales más emblemáticas de Miami Beach, aparece otra historia. Julieta es cordobesa y trabaja invitando turistas a ingresar a un restaurante italiano. Llegó hace algunos años, consiguió trabajo y decidió quedarse. "Es impresionante la comunidad latina. Incluso mi compañero Douglas, que es portugués, ya habla el español a la perfección. En cambio, con el inglés aún le cuesta", dice entre risas.
Su frase explica algo que salta a la vista después de unas horas en la ciudad. El español dejó de ser solamente el idioma de los inmigrantes para transformarse en la lengua cotidiana de Miami. Hasta quienes llegaron desde otros países europeos terminan incorporándolo para trabajar y relacionarse.
Gabriel también forma parte de esa historia. Es venezolano y hace seis años dejó su país después de haber sido beisbolista profesional. Cuando terminó su contrato y no aparecieron nuevas oportunidades para seguir jugando, decidió reinventarse. Hoy es uno de los encargados de un club de playa en South Beach y desde allí observa todos los días el movimiento de turistas que recorren la costa. "Acá hay muchísimos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, uruguayos y argentinos. Pero con el Mundial cambia todo. Hoy te diría que el 90% de la gente que ves por esta zona es argentina", asegura mientras señala el desfile constante de camisetas celestes y blancas frente al mar.
La radiografía termina de completarla Nicolás Bleckwedel, uno de los socios fundadores de Craft, un polo gastronómico que nació en Tucumán y que ya reúne 11 locales en Miami. "Está es una comunidad latina casi al 100%. Creo que entre todos los locales, no tenemos empleados estadounidenses", afirma.
Su testimonio confirma lo que se percibe desde el primer paseo por la ciudad. Miami no necesitó transformarse para recibir el Mundial. Ya era un punto de encuentro para miles de latinoamericanos mucho antes de que comenzara el torneo.
Claro que el clima cambia según el calendario. "Hay días y días", coinciden quienes trabajan en la zona turística. Todo depende de los partidos, de las selecciones que llegan y de la cantidad de hinchas que desembarcan en la ciudad. Cuando juega Argentina, las camisetas albicelestes dominan la escena. Si al día siguiente lo hace Brasil, el verde y amarillo empiezan a ganar terreno. Miami muta al ritmo del Mundial.
La Selección aterrizará este miércoles para finalizar su preparación de cara al partido del viernes por los 16avos de final. Cuando el plantel dirigido por Scaloni llegue a la ciudad, encontrará un escenario muy distinto al que dejó durante la fase de grupos. No porque una sede viva el fútbol mejor que la otra, simplemente porque cada una lo hace a su manera.
Kansas City ofreció tranquilidad, organización y el contexto ideal para que la Selección construyera su búnker; y Miami propone otra experiencia. Una ciudad en la el Mundial se habla en español, en la que el fútbol convive con la rutina y en la que, por momentos, caminar unas cuadras alcanza para sentir que Estados Unidos quedó apenas como un detalle del paisaje.