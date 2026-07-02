Copa del Mundo

El árbitro para Argentina-Cabo Verde: quién es Drew Fischer, el canadiense que impartirá justicia en Miami

El juez de 45 años dirigirá su tercer partido en el Mundial 2026. Tiene experiencia en la MLS y carga con un antecedente polémico en la Concacaf.

Drew Fischer
Drew Fischer
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • FIFA designó al canadiense Drew Fischer para dirigir el partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, que se jugará este viernes en Miami.
  • Con 45 años y experiencia en la MLS, Fischer ya dirigió un amistoso de Argentina en 2024 y suma dos partidos en este Mundial, aunque arrastra una polémica en la Concacaf.
  • Será el debut de Fischer dirigiendo a Argentina en un Mundial oficial, un desafío clave que pone su desempeño bajo la lupa por sus antecedentes en la región.
Resumen generado con IA

La FIFA designó al canadiense Drew Fischer como árbitro principal para el encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026. El experimentado juez será el encargado de impartir justicia en el partido que se disputará en Miami, el viernes, a las 19 (hora Argentina).

Con 45 años, Fischer es uno de los árbitros de mayor trayectoria dentro de la Concacaf. Habitual protagonista de las principales competencias de la región, también dirige con frecuencia en la Major League Soccer (MLS), por lo que conoce de cerca a varios futbolistas argentinos que militan en ese torneo, entre ellos Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

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El duelo entre Argentina y Cabo Verde será su tercera presentación en esta Copa del Mundo. Anteriormente estuvo al frente de la contundente victoria de Francia sobre Irak durante la fase de grupos y del triunfo de Croacia frente a Ghana.

Un antecedente con la Selección argentina

Fischer ya tiene un registro oficial arbitrando al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Fue el encargado de conducir el amistoso frente a Ecuador, disputado como preparación para la Copa América 2024, encuentro que finalizó con triunfo argentino por 1 a 0 gracias a un gol de Ángel Di María.

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Ese antecedente alimenta la familiaridad del árbitro con varios integrantes del plantel albiceleste, aunque el compromiso ante Cabo Verde será su primera actuación con Argentina en un partido oficial de una Copa del Mundo.

La polémica que marcó su carrera

Más allá de su experiencia internacional, el canadiense también protagonizó un episodio controvertido en la Concacaf Nations League 2023. Durante un encuentro entre México y Honduras, una decisión respaldada por el VAR generó fuertes cuestionamientos y reavivó el debate sobre el arbitraje en la región.

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Como suele ocurrir en las grandes competencias, la designación arbitral no pasó inadvertida y el nombre de Fischer volvió a quedar bajo la lupa en la previa de un partido de alto impacto.

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