LA GACETA en Miami: logística, cobertura y el pulso de la Selección en la antesala del partido ante Cabo Verde

El enviado especial de LA GACETA, Bruno Farano, continúa con la cobertura desde Estados Unidos en el marco del Mundial. Según detalló este miércoles en LG Play, la delegación albiceleste se entrenó hoy en Kansas y tiene previsto viajar por la tarde rumbo a Miami, donde quedará concentrada en Fort Lauderdale, a unos 50 minutos del centro de la ciudad.