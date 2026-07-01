LA GACETA en Miami: logística, cobertura y el pulso de la Selección en la antesala del partido ante Cabo Verde
Resumen para apurados
- La Selección argentina viaja este miércoles de Kansas a Miami para enfrentar a Cabo Verde en el Mundial 2026, bajo la cobertura periodística de LA GACETA en EE.UU.
- El DT Lionel Scaloni evalúa la alineación por dudas físicas de Cristian Romero y define el lateral izquierdo, en medio de una compleja logística por las grandes distancias.
- El cruce definirá el rumbo argentino en el Mundial, mientras la prensa y los hinchas en Miami intensifican las actividades de apoyo en la previa del crucial partido.
El enviado especial de LA GACETA, Bruno Farano, continúa con la cobertura desde Estados Unidos en el marco del Mundial. Según detalló este miércoles en LG Play, la delegación albiceleste se entrenó hoy en Kansas y tiene previsto viajar por la tarde rumbo a Miami, donde quedará concentrada en Fort Lauderdale, a unos 50 minutos del centro de la ciudad.
Las distancias vuelven a ser un factor determinante en esta sede mundialista, con traslados extensos tanto hacia los lugares de entrenamiento como hacia el estadio. En ese contexto, el equipo periodístico de nuestro diario también debió organizar su propia movilidad. Farano detalló que la cobertura exige un esquema logístico preciso, debido a la dispersión geográfica entre la concentración, los entrenamientos y los compromisos oficiales del seleccionado.
En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene algunas dudas de cara al próximo compromiso. La principal pasa por la condición física de Cristian Romero, quien evoluciona pero aún no tiene asegurada su titularidad. En caso de no llegar en condiciones, Nicolás Otamendi aparece como su reemplazante natural.
Otra incógnita se presenta en el lateral izquierdo, donde compiten Facundo Medina y Nicolás Tagliafico por un lugar en el once inicial. En el sector ofensivo, en tanto, resta definir si la referencia de área será Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
La agenda de la Selección en Miami contempla además un entrenamiento con acceso parcial para la prensa (15 minutos abiertos, según la previsión) y la conferencia oficial previa al partido en el estadio de la ciudad.
En paralelo, el cronista también destacó particularidades del operativo FIFA en los estadios, donde los nombres comerciales son reemplazados por denominaciones genéricas, en línea con las restricciones de patrocinio del torneo.
Más allá de la cobertura estrictamente futbolística, el equipo de LA GACETA también participa de actividades paralelas con la comunidad argentina en Miami. Entre ellas, un partido informal organizado junto a residentes argentinos.