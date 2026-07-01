Copa del Mundo

LA GACETA en Miami: logística, cobertura y el pulso de la Selección en la antesala del partido ante Cabo Verde

Las dudas de Scaloni en la previa del próximo partido.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina viaja este miércoles de Kansas a Miami para enfrentar a Cabo Verde en el Mundial 2026, bajo la cobertura periodística de LA GACETA en EE.UU.
  • El DT Lionel Scaloni evalúa la alineación por dudas físicas de Cristian Romero y define el lateral izquierdo, en medio de una compleja logística por las grandes distancias.
  • El cruce definirá el rumbo argentino en el Mundial, mientras la prensa y los hinchas en Miami intensifican las actividades de apoyo en la previa del crucial partido.
Resumen generado con IA

El enviado especial de LA GACETA, Bruno Farano, continúa con la cobertura desde Estados Unidos en el marco del Mundial. Según detalló este miércoles en LG Play, la delegación albiceleste se entrenó  hoy en Kansas y tiene previsto viajar por la tarde rumbo a Miami, donde quedará concentrada en Fort Lauderdale, a unos 50 minutos del centro de la ciudad. 

Las distancias vuelven a ser un factor determinante en esta sede mundialista, con traslados extensos tanto hacia los lugares de entrenamiento como hacia el estadio. En ese contexto, el equipo periodístico de nuestro diario también debió organizar su propia movilidad. Farano detalló que la cobertura exige un esquema logístico preciso, debido a la dispersión geográfica entre la concentración, los entrenamientos y los compromisos oficiales del seleccionado.

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene algunas dudas de cara al próximo compromiso. La principal pasa por la condición física de Cristian Romero, quien evoluciona pero aún no tiene asegurada su titularidad. En caso de no llegar en condiciones, Nicolás Otamendi aparece como su reemplazante natural.

Otra incógnita se presenta en el lateral izquierdo, donde compiten Facundo Medina y Nicolás Tagliafico por un lugar en el once inicial. En el sector ofensivo, en tanto, resta definir si la referencia de área será Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Mundial 2026: Vozinha, el héroe de Cabo Verde, enfrentará a la Selección con botines diseñados por un emprendedor argentino

Mundial 2026: Vozinha, el héroe de Cabo Verde, enfrentará a la Selección con botines diseñados por un emprendedor argentino

La agenda de la Selección en Miami contempla además un entrenamiento con acceso parcial para la prensa (15 minutos abiertos, según la previsión) y la conferencia oficial previa al partido en el estadio de la ciudad.

LA GACETA, EN MIAMI. Bruno Farano, en el Mundial. LA GACETA, EN MIAMI. Bruno Farano, en el Mundial.

En paralelo, el cronista también destacó particularidades del operativo FIFA en los estadios, donde los nombres comerciales son reemplazados por denominaciones genéricas, en línea con las restricciones de patrocinio del torneo.

Del "¿Y si sí?" a "El mundo se rinde ante nosotros": la euforia de la prensa mexicana por su Selección en el Mundial

Del ¿Y si sí? a El mundo se rinde ante nosotros: la euforia de la prensa mexicana por su Selección en el Mundial

Más allá de la cobertura estrictamente futbolística, el equipo de LA GACETA también participa de actividades paralelas con la comunidad argentina en Miami. Entre ellas, un partido informal organizado junto a residentes argentinos.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: Vozinha, el héroe de Cabo Verde, enfrentará a la Selección con botines diseñados por un emprendedor argentino

Mundial 2026: Vozinha, el héroe de Cabo Verde, enfrentará a la Selección con botines diseñados por un emprendedor argentino

Del ¿Y si sí? a El mundo se rinde ante nosotros: la euforia de la prensa mexicana por su Selección en el Mundial

Del "¿Y si sí?" a "El mundo se rinde ante nosotros": la euforia de la prensa mexicana por su Selección en el Mundial

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

LA GACETA, en Miami: el motorhome más argentino recorre el Mundial con Malvinas, Maradona, Messi y un sueño albiceleste

LA GACETA, en Miami: el motorhome más argentino recorre el Mundial con Malvinas, Maradona, Messi y un sueño albiceleste

¡Para colgar en la pared! Este sábado se viene un póster gigante e imperdible de la Selección de regalo con LA GACETA

¡Para colgar en la pared! Este sábado se viene un póster gigante e imperdible de la Selección de regalo con LA GACETA

Más visto en Mundial 2026
Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
1

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial
2

Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026
3

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la Tri
4

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca
5

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

LA GACETA, en Miami: el tucumano que pasó de Villa Alem a peinar a Mariah Carey y brillar en Sex and the City
6

LA GACETA, en Miami: el tucumano que pasó de Villa Alem a peinar a Mariah Carey y brillar en Sex and the City

Más Noticias
LA GACETA, en Miami: el tucumano que pasó de Villa Alem a peinar a Mariah Carey y brillar en Sex and the City

LA GACETA, en Miami: el tucumano que pasó de Villa Alem a peinar a Mariah Carey y brillar en Sex and the City

Atlético Tucumán demandó a Unión por una millonaria deuda en el pase de Marcelo Estigarribia

Atlético Tucumán demandó a Unión por una millonaria deuda en el pase de Marcelo Estigarribia

Mundial 2026: Klement, seguí participando…

Mundial 2026: Klement, seguí participando…

Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

Bielsa se despidió de Uruguay y destapó la interna del plantel: qué le pidieron los jugadores durante el Mundial

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

La FIFA confirmó la camiseta de la Selección argentina para el cruce ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la Tri

Se terminó el ciclo de Beccacece en Ecuador: la eliminación ante México marcó el final de su etapa en la "Tri"

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Con autoridad y paso firme, México derrotó 2-0 a Ecuador en el Azteca

Comentarios