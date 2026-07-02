Una figura de Senegal anunció que dejará la selección mientras siga el actual entrenador
Pape Gueye, mediocampista del Villarreal, cuestionó las decisiones de Pape Thiaw tras la agónica eliminación frente a Bélgica en el Mundial 2026 y confirmó que no volverá al combinado nacional mientras continúe el cuerpo técnico.
Resumen para apurados
- Pape Gueye anunció su renuncia temporal a la selección de Senegal tras la eliminación ante Bélgica en el Mundial 2026, condicionando su retorno a la salida del DT Pape Thiaw.
- El conflicto estalló tras caer 3-2 ante Bélgica en dieciseisavos. El volante de Villarreal fue reemplazado cuando ganaban 2-0, una decisión táctica que desató su descontento.
- Esta baja expone una fuerte crisis interna en la selección africana. El futuro de una de sus figuras dependerá de la decisión de la federación sobre la continuidad del DT.
La dolorosa eliminación de Senegal en los 16avos de final del Mundial 2026 sigue dejando secuelas. Luego de la increíble remontada de Bélgica, que revirtió un 0-2 en los minutos finales para imponerse por 3-2 en el alargue, Pape Gueye anunció que se alejará de la selección mientras Pape Thiaw continúe como entrenador.
El mediocampista del Villarreal hizo pública su decisión a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su malestar por la conducción del equipo y dejó en claro que su futuro con la camiseta de Senegal dependerá de un cambio en el cuerpo técnico.
El duro mensaje de Pape Gueye
En su publicación, Gueye confirmó que dará un paso al costado de manera temporal. "Vuelvo para comentarles algo sobre la eliminación... pero hoy quiero anunciar que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso en la selección", dijo.
Luego reforzó su postura con otra frase contundente. "Mientras siga el cuerpo técnico, me tomaré un descanso de la selección", indicó.
El cambio que desató la polémica
Uno de los principales motivos del enojo del volante fue la decisión de Thiaw de reemplazarlo a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Senegal todavía dominaba el partido por 2-0.
Consultado sobre esa sustitución, Gueye evitó profundizar en la crítica, aunque dejó entrever su desacuerdo. "Estaba bien físicamente, después es el entrenador quien hace sus elecciones… lo respetamos", dijo.
Un Mundial que terminó con un final inesperado
Gueye había sido una de las figuras del seleccionado africano durante el torneo. Fue titular en tres de los cuatro partidos disputados y marcó dos goles en la victoria frente a Irak durante la fase de grupos.
Sin embargo, todo cambió en el duelo contra Bélgica. Senegal parecía tener asegurada la clasificación cuando ganaba 2-0 a cinco minutos del final, pero el conjunto europeo reaccionó de manera espectacular, empató sobre el cierre y terminó imponiéndose 3-2 en el último suspiro del tiempo suplementario.
La derrota provocó una fuerte crisis interna y la primera consecuencia fue la decisión de Gueye, quien condicionó su continuidad en la selección a la salida del actual cuerpo técnico.