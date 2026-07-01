Mundial 2026

Quedó eliminado con Suecia y ahora alienta por la Selección en el Mundial

Elliot Stroud, lateral izquierdo de Suecia, aseguró que apoyará a la Selección en lo que resta del torneo. El futbolista destacó la pasión de los hinchas argentinos y contó que quedó impactado por un banderazo en Estados Unidos.

Elliot Stroud dijo que alentará a Argentina en lo que resta de la Copa del Mundo.
Elliot Stroud dijo que alentará a Argentina en lo que resta de la Copa del Mundo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la eliminación de Suecia ante Francia en el Mundial 2026 de EE.UU., el defensor Elliot Stroud anunció que apoyará a la Selección Argentina por la pasión de sus hinchas.
  • El futbolista decidió alentar al equipo tras quedar impactado por un multitudinario banderazo argentino en EE. UU., destacando la intensidad única con la que viven el fútbol.
  • Mientras Suecia se despide del certamen, Argentina avanza a dieciseisavos de final frente a Cabo Verde el 3 de julio, sumando el aliento de hinchas y jugadores internacionales.
Resumen generado con IA

Tras la eliminación de Suecia en el Mundial 2026, Elliot Stroud sorprendió al revelar que apoyará a la Selección en lo que resta del torneo.

El lateral izquierdo sueco hizo pública su preferencia luego de la derrota por 3-0 ante Francia, resultado que dejó a su equipo fuera de la competencia en los dieciseisavos de final.

Stroud explicó que su elección está vinculada directamente con la pasión de los hinchas argentinos. Según contó, los fanáticos de la “Scaloneta” viven el fútbol de una manera muy intensa, algo que se nota tanto durante los mundiales como en los clubes. "Son muy apasionados, les encanta el fútbol, y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes", dijo en referencia a los argentinos.

El banderazo que lo impactó

El futbolista también relató que tuvo una experiencia directa con la cultura futbolística argentina durante su estadía en Estados Unidos.

Stroud contó que su familia estaba alojada cerca del lugar donde se reunió una base de hinchas argentinos para realizar un banderazo. Por curiosidad, decidió acercarse para observar el ambiente y quedó sorprendido.

El jugador describió la escena como “increíble” y aseguró que fue una “experiencia nueva”, muy distinta a lo que está acostumbrado.

Mientras Suecia ya quedó fuera del torneo, Argentina continúa su camino en el Mundial 2026 y enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final el próximo viernes 3 de julio.

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