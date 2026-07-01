Quedó eliminado con Suecia y ahora alienta por la Selección en el Mundial

Stroud explicó que su elección está vinculada directamente con la pasión de los hinchas argentinos. Según contó, los fanáticos de la “Scaloneta” viven el fútbol de una manera muy intensa, algo que se nota tanto durante los mundiales como en los clubes. "Son muy apasionados, les encanta el fútbol, y creo que se ve en la Copa del Mundo y en los clubes", dijo en referencia a los argentinos.