Seguridad

La pareja de Barrelier fue detenida por encubrimiento en el femicidio de Agostina Vega

Marianela Palmero, de 29 años, se convierte en la cuarta persona aprehendida en la causa.

Marianela Soledad Palmero estuvo en la casa de Barrelier la noche del crimen.
Marianela Soledad Palmero estuvo en la casa de Barrelier la noche del crimen.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Raúl Garzón detuvo este miércoles en Córdoba a Marianela Palmero por el encubrimiento del femicidio de la adolescente Agostina Vega, cometido por su pareja.
  • Palmero, cuarta detenida, estaba en la vivienda al momento del crimen. Peritajes acústicos determinaron que pudo haber escuchado el ataque cometido por el principal acusado.
  • Con cuatro detenidos, la causa avanza hacia el esclarecimiento del rol de los allegados del femicida, quien enfrenta una posible perpetua por abuso sexual y homicidio agravado.
Resumen generado con IA

El fiscal Raúl Garzón sumó una nueva detención en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y desmembrada hace un mes en una vivienda de Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico. Este miércoles fue aprehendida Marianela Soledad Palmero, de 29 años, pareja y conviviente del principal imputado, Claudio Barrelier.

Palmero fue imputada por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género, la misma figura que recae sobre Soledad Andreani, amiga de Barrelier, y sobre Osvaldo Fassetta, inquilino y amigo del acusado que también residía en la vivienda. Con esta detención, son cuatro las personas privadas de libertad en el caso.

Según pudo establecer la fiscalía, Palmero se encontraba en la casa junto a la hija que tiene con Barrelier durante el período en que el peritaje forense determinó que ocurrió el homicidio, entre las últimas horas del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24. 

Los investigadores estiman que el principal acusado actuó solo durante el ataque sexual y el posterior asesinato, pero peritajes acústicos realizados hace dos semanas permitieron concluir que la mujer pudo haber escuchado lo que ocurría en el primer cuarto de la vivienda, donde Barrelier habría encerrado a la víctima.

Los pesquisas aclaran que por ahora la imputación de Palmero es secundaria, pero advierten que la causa todavía tiene mucho trabajo por delante.

Barrelier, en tanto, continúa siendo el principal acusado y carga con la imputación de abuso sexual seguido de homicidio triplemente agravado: por violencia de género, alevosía y criminis causae, figura que aplica cuando se comete un delito para ocultar uno anterior, en este caso la violación.

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