La mamá de Agostina Vega rompió el silencio: "Todo el círculo de Barrelier está involucrado"

Resumen para apurados
- Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada Agostina Vega en Córdoba, rompió el silencio para exigir la pena máxima para el principal acusado, Claudio Barrelier.
- Heredia criticó la lenta reacción policial tras la denuncia y afirmó que el principal sospechoso no actuó solo, señalando a su entorno por presunto encubrimiento en el crimen.
- Las declaraciones de la madre aumentan la presión sobre la justicia para profundizar la investigación sobre los presuntos cómplices y esclarecer el femicidio de la joven.
En medio del avance de la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba, su madre habló por primera vez desde que fueron hallados los restos de la joven. Melisa Heredia expresó el profundo dolor que atraviesa su familia, cuestionó el accionar policial durante las primeras horas de la búsqueda y reclamó la pena máxima para Claudio Barrelier, principal sospechoso de la causa.
"Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó", afirmó en diálogo con TN.
Al referirse al acusado, fue contundente: "A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más".
La mujer también describió el impacto que provocó el crimen en su entorno familiar. "Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo", sostuvo.
Heredia contó además que conocía a Barrelier y que siempre creyó que era una persona de confianza. "Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló.
En ese sentido, recordó que durante mucho tiempo creyó la versión que el hombre les daba a quienes lo rodeaban sobre una denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sido secuestrada por él. "Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que le habían hecho una cama política y nos quedamos con eso", relató.
Críticas al accionar policial
La madre de Agostina también cuestionó la respuesta de la Policía durante el inicio de la búsqueda de su hija. "Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él", recordó.
Según contó, inmediatamente se dirigió a la comisaría para ampliar la denuncia. "Yo ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela", afirmó.
Heredia también manifestó que, a su entender, el principal acusado no actuó solo. "Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos", expresó.
Al referirse a Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka secuestrado durante la investigación y detenida por presunto encubrimiento, aclaró que solo la había visto en dos oportunidades y que no mantenía ningún vínculo con ella.
Sobre Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, sostuvo: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé".
"Toda la vida voy a llorar a mi hija"
En el tramo final de la entrevista, la mujer recordó a Agostina y habló del vacío que dejó su muerte. "Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija", expresó.
También contó que julio será un mes especialmente difícil para la familia, ya que la adolescente habría cumplido 15 años. "Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", lamentó.
Antes de finalizar, dejó un mensaje cargado de emoción: "Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. (...) Como siempre les dije, no me dejen sola".