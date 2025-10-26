Salta: La Libertad Avanza venció al saencismo y dejó fuera del Congreso a Juan Manuel Urtubey

Las elecciones legislativas de este domingo mostraron una fuerte polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. En Salta, sin embargo, la principal disputa se dio entre LLA y el frente Primero los Salteños, liderado por el gobernador Gustavo Sáenz.
Con más del 80% de las mesas escrutadas, los resultados ubican a La Libertad Avanza como la gran ganadora de la jornada, consolidando su influencia también en el norte argentino. El espacio libertario logra colocar dos senadores nacionales —Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita—, además de dos diputados nacionales: Gabriela Flores y Carlos Zapata.
El segundo lugar fue para Primero los Salteños, que obtuvo el 27,84% de los votos para senadores, con la fórmula Flavia Royón–Bernardo Biella, que también competía por una banca en Diputados. En tanto, Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey como principal candidato, quedó relegada al tercer puesto y prácticamente fuera de la disputa política provincial.
Los números finales son elocuentes:
Senadores nacionales: 41,68% Emilia Orozco (LLA), 27,84% Flavia Royón (Primero los Salteños) y 13,57% Juan Manuel Urtubey (Fuerza Patria).
Diputados nacionales: 38% Gabriela Flores (LLA), 33% Bernardo Biella (Primero los Salteños) y 12% Emiliano Estrada (Fuerza Patria).
El resultado consolida la presencia de La Libertad Avanza en la provincia y marca un golpe al saenzismo, que deberá reorganizar su estrategia de cara a los próximos comicios locales. Mientras tanto, el espacio libertario celebró en su búnker de la capital salteña con un mensaje claro: “Salta también eligió libertad”.