Secciones
Política

Salta: La Libertad Avanza venció al saencismo y dejó fuera del Congreso a Juan Manuel Urtubey

La Libertad Avanza lidera las elecciones provinciales, seguido por el partido encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz. Fuerza Patria salió tercero y quedó fuera de juego.

EMILIA OROZCO, la gran ganadora en Salta. EMILIA OROZCO, la gran ganadora en Salta.
Hace 1 Hs

Las elecciones legislativas de este domingo mostraron una fuerte polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. En Salta, sin embargo, la principal disputa se dio entre LLA y el frente Primero los Salteños, liderado por el gobernador Gustavo Sáenz.

Con más del 80% de las mesas escrutadas, los resultados ubican a La Libertad Avanza como la gran ganadora de la jornada, consolidando su influencia también en el norte argentino. El espacio libertario logra colocar dos senadores nacionales —Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita—, además de dos diputados nacionales: Gabriela Flores y Carlos Zapata.

El segundo lugar fue para Primero los Salteños, que obtuvo el 27,84% de los votos para senadores, con la fórmula Flavia Royón–Bernardo Biella, que también competía por una banca en Diputados. En tanto, Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey como principal candidato, quedó relegada al tercer puesto y prácticamente fuera de la disputa política provincial.

Los números finales son elocuentes:

Senadores nacionales: 41,68% Emilia Orozco (LLA), 27,84% Flavia Royón (Primero los Salteños) y 13,57% Juan Manuel Urtubey (Fuerza Patria).

Diputados nacionales: 38% Gabriela Flores (LLA), 33% Bernardo Biella (Primero los Salteños) y 12% Emiliano Estrada (Fuerza Patria).

El resultado consolida la presencia de La Libertad Avanza en la provincia y marca un golpe al saenzismo, que deberá reorganizar su estrategia de cara a los próximos comicios locales. Mientras tanto, el espacio libertario celebró en su búnker de la capital salteña con un mensaje claro: “Salta también eligió libertad”.

Temas SaltaGustavo SaenzLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios