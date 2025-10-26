Salta: La Libertad Avanza venció al saencismo y dejó fuera del Congreso a Juan Manuel Urtubey

El segundo lugar fue para Primero los Salteños, que obtuvo el 27,84% de los votos para senadores, con la fórmula Flavia Royón–Bernardo Biella, que también competía por una banca en Diputados. En tanto, Fuerza Patria, con Juan Manuel Urtubey como principal candidato, quedó relegada al tercer puesto y prácticamente fuera de la disputa política provincial.