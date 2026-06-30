Dónde queda el pueblo argentino de 200 habitantes con uno de los paisajes más increíbles del planeta

Secretos geológicos en el sur de Mendoza

La localidad es una combinación del aspecto agreste, de la historia y de la cultura andina. Es resguardo de bosques inmóviles como es el bosque Petrificado Llano Blanco, a 9 km al sur y que alberga restos de árboles (precursores de las araucarias) con más de 100 millones de años de antigüedad, así como de la Caverna de las Brujas, un sistema de cuevas subterráneas interconectadas con formaciones minerales de carbonato de calcio y que dan lugar a siluetas inquietantes y de gran valor paleontológico y geológico. Además es un punto clave de conexión, ya que allí nace la Ruta Nacional 145, que conduce al Paso Pehuenche, uno de los cruces fronterizos entre Argentina y Chile.