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Dónde queda el pueblo argentino de 200 habitantes con uno de los paisajes más increíbles del planeta

Al sur de Mendoza se eseconde un pequeño pueblo con vistas impactantes, tradiciones milenarias y un importante valor geológico.

Bradas Blancas, un pueblo secreto al sur de Mendoza.
Bradas Blancas, un pueblo secreto al sur de Mendoza. (Imagen Web)
30 Junio 2026

Resumen para apurados

  • Bardas Blancas, un pueblo de 197 habitantes en Malargüe, Mendoza, fue seleccionado para competir en el certamen Best Tourism Villages de la ONU por su valor geológico y turístico.
  • Ubicado en la Ruta 40, destaca por la Caverna de las Brujas y un bosque petrificado, mientras transiciona de la ganadería y el petróleo hacia un turismo de naturaleza y aventura.
  • La postulación al concurso global busca impulsar la conservación de su patrimonio natural y cultural, promoviendo el desarrollo sustentable y la economía de la comunidad local.
Resumen generado con IA

Cada poco menos de 30 segundos se escucha el cantar de algún pajarito. Si se detiene un poco más, la corriente de la acequia hace unos chapoteos accidentales, unos sonidos cortos y burbujeantes. A veces la brisa podría ser lo más estruendoso en un pueblo de 197 habitantes asentado en un pequeño valle de Malargüe, en el sur de Mendoza agreste que combina bosques petrificados, atracciones de gran valor geológico, celebraciones únicas y un gran cariño por su historia.

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A 66 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, en un pintoresco valle del Río Grande se encuentra Bardas Blancas, un lugar de encrucijada entre pasos internacionales, pueblos neuquinos y mendocinos y de la historia mapuche. Este pequeño pueblo ubicado en la Ruta Nacional 40 es uno de los atractivos destacados del trayecto y ahora se encuentra en carrera para competir y convertirse en candidato a Mejor Pueblo del Mundo del certamen del Best Tourism Villages de la ONU.

Un destino rural que esconde vistas impactantes 

Bardas Blancas es un pueblito con historia del sur mendocino que por esta ocasión busca una oportunidad, junto a otras localidades argentinas, para formar parte del seleccionado de ocho pueblos que participarán en el concurso de la ONU. Esta competencia destaca parajes rurales donde los esfuerzos se orientan a proteger el patrimonio natural y cultural, fomentar el desarrollo sostenible, fortalecer el vínculo entre turismo y comunidad local y ofrecer experiencias auténticas para los visitantes.

El poblado de Bardas Blancas, a orillas del río Grande, es punto de acceso a la región volcánica de la Payunia y de los volcanes del Payén, considerados entre los mejores destinos naturales de la ruta 40 y los escenarios paisajísticos más impactantes del planeta.

En Bardas Blancas hay formaciones de alto valor geológico. En Bardas Blancas hay formaciones de alto valor geológico. (Imagen Web)

Secretos geológicos en el sur de Mendoza 

La localidad es una combinación del aspecto agreste, de la historia y de la cultura andina. Es resguardo de bosques inmóviles como es el bosque Petrificado Llano Blanco, a 9 km al sur y que alberga restos de árboles (precursores de las araucarias) con más de 100 millones de años de antigüedad, así como de la Caverna de las Brujas, un sistema de cuevas subterráneas interconectadas con formaciones minerales de carbonato de calcio y que dan lugar a siluetas inquietantes y de gran valor paleontológico y geológico. Además es un punto clave de conexión, ya que allí nace la Ruta Nacional 145, que conduce al Paso Pehuenche, uno de los cruces fronterizos entre Argentina y Chile.

El pueblo conserva además una fuerte impronta histórica vinculada a las comunidades originarias y al desarrollo de la frontera sur mendocina durante el siglo XIX. En la actualidad, Bardas Blancas complementa su economía tradicional ligada a la ganadería y la actividad petrolera con un creciente movimiento turístico atraído por la aventura, el senderismo y el contacto con la naturaleza.

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