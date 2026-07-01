Ritual del 1° de julio: dónde colocar un frasco con canela y romero para atraer abundancia

Resumen para apurados
- Seguidores del Feng Shui realizan el 1 de julio un ritual con un frasco de canela y romero en los hogares para atraer abundancia y renovar energías al comenzar el mes.
- La práctica consiste en colocar un frasco de vidrio con canela, que simboliza prosperidad, y romero, asociado a la protección, en la puerta principal o el sector sureste.
- Aunque carece de aval científico, esta tradición busca predisponer positivamente a las personas para encarar un nuevo ciclo mensual con armonía y objetivos enfocados.
Con el inicio de un nuevo mes, muchas personas recurren a rituales inspirados en el Feng Shui para renovar energías y expresar intenciones vinculadas con la abundancia y el bienestar. Una de las prácticas más difundidas para comenzar julio consiste en colocar un frasco de vidrio con ramas de canela y romero en un lugar estratégico de la casa.
De acuerdo con esta filosofía milenaria de origen chino, la ubicación de determinados elementos naturales dentro del hogar tiene un significado simbólico relacionado con el flujo de la energía o Chi, especialmente en los espacios por donde esta ingresa a la vivienda.
Feng Shui: dónde poner un frasco con canela y romero en julio
Dentro del Feng Shui, la puerta principal es considerada el principal punto de entrada de la energía. Por ese motivo, quienes siguen esta práctica recomiendan mantener ese sector limpio, ordenado y decorado con elementos naturales que representen prosperidad y armonía.
El ritual consiste en colocar un frasco de cristal con varias ramas de canela y romero, ya sea fresco o seco, en alguno de estos lugares:
- Junto a la puerta principal, como símbolo de bienvenida a las oportunidades y a las buenas energías.
- Sobre una consola o mueble del recibidor, para generar una sensación de armonía desde el ingreso al hogar.
- En el sector sureste de la vivienda, una zona que muchos practicantes del mapa Bagua asocian con la riqueza y la prosperidad.
- En un ambiente limpio y ordenado, ya que, según el Feng Shui, el exceso de desorden puede obstaculizar el flujo del Chi.
Qué simbolizan la canela y el romero
La elección de estos elementos responde al significado que distintas tradiciones espirituales les atribuyen desde hace siglos.
La canela suele relacionarse con la prosperidad, el crecimiento y la expansión, por lo que es habitual encontrarla en rituales destinados a atraer abundancia.
El romero, en tanto, es considerado un símbolo de protección, purificación y claridad mental. En diversas culturas se utiliza para renovar energías y favorecer un ambiente de equilibrio.
El frasco de cristal representa la conservación de las intenciones y, al mismo tiempo, permite integrar estos elementos a la decoración del hogar.
Un ritual simbólico para comenzar un nuevo ciclo
Más allá de las recomendaciones del Feng Shui, diversas corrientes vinculadas al bienestar coinciden en la importancia de iniciar un nuevo mes con espacios ventilados, organizados y agradables.
En ese contexto, colocar un frasco con canela y romero cerca de la entrada del hogar es una práctica simbólica que busca representar la apertura hacia nuevas oportunidades y un estado de mayor armonía.
Cabe recordar que este ritual forma parte de creencias y tradiciones espirituales. No existe evidencia científica que demuestre que colocar canela y romero atraiga prosperidad de manera directa, aunque muchas personas lo realizan como una forma de comenzar julio con una actitud positiva y enfocada en sus objetivos.