SociedadActualidad

Solsticio de invierno 2026: dos poderosos rituales para hacer el 21 de junio y atraer buenas energías

El 21 de junio se producirá el solsticio de invierno, un momento que la astrología asocia con el cierre de ciclos y el inicio de una nueva etapa. Conocé los rituales más recomendados para esta fecha.

Solsticio de invierno: los rituales para dejar atrás lo negativo y abrirse a nuevos comienzos
Solsticio de invierno: los rituales para dejar atrás lo negativo y abrirse a nuevos comienzos
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Astrólogos recomiendan realizar rituales de renovación el 21 de junio en el hemisferio sur por el solsticio de invierno, buscando cerrar ciclos y atraer buenas energías.
  • Este evento astronómico coincide con el ingreso del Sol en Cáncer. Especialistas sugieren escribir intenciones y guardar mensajes de agradecimiento para leerlos en primavera.
  • Estas prácticas fomentan la introspección y el bienestar emocional. Se prevé que los cambios iniciados durante el invierno se consoliden y manifiesten al llegar la primavera.
Resumen generado con IA

El próximo 21 de junio se producirá el solsticio de invierno en el hemisferio sur, un evento astronómico que marca el inicio de la estación más fría del año y que, para muchas personas, también representa un momento de reflexión y renovación.

Feng shui en junio: los seis objetos que deberías sacar de tu casa para atraer la prosperidad

Feng shui en junio: los seis objetos que deberías sacar de tu casa para atraer la prosperidad

Desde una mirada astrológica, este cambio coincide con el ingreso del Sol en Cáncer, un tránsito asociado a la vida familiar, las emociones y la conexión con aquello que brinda seguridad. Según la astróloga Flor Sánchez, se trata de una oportunidad para cerrar ciclos y proyectar nuevas intenciones para los próximos meses.

Qué significa el solsticio de invierno desde la astrología

Los solsticios fueron considerados durante siglos como períodos de transición. De acuerdo con la especialista, la naturaleza atraviesa un proceso de transformación silencioso que invita a hacer una pausa antes de comenzar un nuevo ciclo.

En ese contexto, el ingreso del Sol en Cáncer pone el foco en el hogar, los vínculos afectivos y las necesidades emocionales. Además, la presencia de la Luna en Libra en fase de cuarto creciente impulsa a revisar relaciones, acuerdos y aspectos de la vida que requieren cambios para seguir evolucionando.

  • Ritual para cerrar una etapa y comenzar otra

Después, en una nueva hoja, se anotan tres intenciones o energías que se desean cultivar durante el invierno. La recomendación es guardar ese papel y volver a leerlo cuando llegue la primavera para evaluar el camino recorrido.

  • El frasco de los pequeños milagros

Al llegar la primavera, esos mensajes servirán como recordatorio de que, incluso en los períodos más difíciles, también existen motivos para agradecer y procesos de crecimiento que ocurren de manera silenciosa.

Según Flor Sánchez, el solsticio de invierno invita a comprender que no todas las transformaciones son visibles de inmediato. Muchas veces, los cambios más importantes comienzan en silencio y necesitan tiempo antes de manifestarse.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
1

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
2

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano
3

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición
4

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000
5

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
4

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
5

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Más Noticias
México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

Recuerdos fotográficos: ¿dónde y cuándo nació Lola Mora?

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Tiros en Barrio Sur: un militar retirado se quitó la vida tras herir a un joven y agredir a su ex pareja

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Crece la preocupación por la salud de Jorge Messi: qué se sabe hasta ahora

Comentarios