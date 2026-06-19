Solsticio de invierno 2026: dos poderosos rituales para hacer el 21 de junio y atraer buenas energías
El 21 de junio se producirá el solsticio de invierno, un momento que la astrología asocia con el cierre de ciclos y el inicio de una nueva etapa. Conocé los rituales más recomendados para esta fecha.
Resumen para apurados
- Astrólogos recomiendan realizar rituales de renovación el 21 de junio en el hemisferio sur por el solsticio de invierno, buscando cerrar ciclos y atraer buenas energías.
- Este evento astronómico coincide con el ingreso del Sol en Cáncer. Especialistas sugieren escribir intenciones y guardar mensajes de agradecimiento para leerlos en primavera.
- Estas prácticas fomentan la introspección y el bienestar emocional. Se prevé que los cambios iniciados durante el invierno se consoliden y manifiesten al llegar la primavera.
El próximo 21 de junio se producirá el solsticio de invierno en el hemisferio sur, un evento astronómico que marca el inicio de la estación más fría del año y que, para muchas personas, también representa un momento de reflexión y renovación.
Desde una mirada astrológica, este cambio coincide con el ingreso del Sol en Cáncer, un tránsito asociado a la vida familiar, las emociones y la conexión con aquello que brinda seguridad. Según la astróloga Flor Sánchez, se trata de una oportunidad para cerrar ciclos y proyectar nuevas intenciones para los próximos meses.
Qué significa el solsticio de invierno desde la astrología
Los solsticios fueron considerados durante siglos como períodos de transición. De acuerdo con la especialista, la naturaleza atraviesa un proceso de transformación silencioso que invita a hacer una pausa antes de comenzar un nuevo ciclo.
En ese contexto, el ingreso del Sol en Cáncer pone el foco en el hogar, los vínculos afectivos y las necesidades emocionales. Además, la presencia de la Luna en Libra en fase de cuarto creciente impulsa a revisar relaciones, acuerdos y aspectos de la vida que requieren cambios para seguir evolucionando.
- Ritual para cerrar una etapa y comenzar otra
Después, en una nueva hoja, se anotan tres intenciones o energías que se desean cultivar durante el invierno. La recomendación es guardar ese papel y volver a leerlo cuando llegue la primavera para evaluar el camino recorrido.
- El frasco de los pequeños milagros
Al llegar la primavera, esos mensajes servirán como recordatorio de que, incluso en los períodos más difíciles, también existen motivos para agradecer y procesos de crecimiento que ocurren de manera silenciosa.
Según Flor Sánchez, el solsticio de invierno invita a comprender que no todas las transformaciones son visibles de inmediato. Muchas veces, los cambios más importantes comienzan en silencio y necesitan tiempo antes de manifestarse.