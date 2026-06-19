Solsticio de invierno 2026: dos poderosos rituales para hacer el 21 de junio y atraer buenas energías

Desde una mirada astrológica, este cambio coincide con el ingreso del Sol en Cáncer, un tránsito asociado a la vida familiar, las emociones y la conexión con aquello que brinda seguridad. Según la astróloga Flor Sánchez, se trata de una oportunidad para cerrar ciclos y proyectar nuevas intenciones para los próximos meses.