SociedadActualidad

Feng shui en junio: los seis objetos que deberías sacar de tu casa para atraer la prosperidad

Dos especialistas advierten cuáles son esos espacios de casa que hay que cuidar y cuáles son esos elementos que impiden que la buena energía circule en este tiempo.

El tamaño de los muebles debe ser acorde al lugar para no interrumpir la circulación del chi.
El tamaño de los muebles debe ser acorde al lugar para no interrumpir la circulación del chi. (Imagen Web)
Hace 5 Hs

Junio cambió a su segunda parte, y con este inicio se presenta la oportunidad perfecta para renovar los ambientes que habitamos cotidianamente. El Feng Shui, esa antigua disciplina china dedicada a armonizar el flujo de la energía o chi, nos enseña que el diseño y la disposición de nuestro hogar influyen directamente en el bienestar, la claridad mental y la prosperidad. Pequeñas modificaciones en los espacios pueden generar una transformación notable en nuestra rutina.

Feng Shui: los objetos coidianos que podrían estar bloqueando la energía positiva de tu hogar.

Feng Shui: los objetos coidianos que podrían estar bloqueando la energía positiva de tu hogar.

Un artículo publicado originalmente en la revista norteamericana Better Homes & Gardens expone cuáles son los principales elementos que bloquean la vitalidad de las casas y cómo resolverlo para convivir en un entorno mucho más pacífico.

El peso del desorden

El primer obstáculo para el bienestar es la acumulación de objetos innecesarios. "El feng shui se trata de crear equilibrio, armonía y oportunidades en tu vida", explicó la autora radicada en Chicago y experta en Feng Shui Kristina Hollinger al medio citado. Cuando las cosas se amontonan, la energía se estanca, sobre todo en los accesos principales a la vivienda.

Por su parte, la consultora, diseñadora de interiores y experta en Feng Shui en Casa Shui Life, Alejandra Brady sugirió prestar especial atención a los recibidores: "Pensá en las pilas de zapatos al lado de la puerta principal. Hay que mantener el desorden bajo control, especialmente al nivel de los ojos, ya que aumenta el estrés y la ansiedad". Organizar la entrada y vaciar los armarios de aquello que ya no aporta felicidad es el paso inicial.

Mobiliario y formas equilibradas

El tamaño de los muebles debe guardar proporción con las dimensiones de la habitación. Un sillón excesivamente grande en una sala pequeña satura el ambiente. Hollinger aconsejó que "la clave es armonizar, no abrumar, y siempre infundir tu espacio con energía positiva e intención". Es fundamental dejar pasillos despejados para circular con comodidad.

Asimismo, las esquinas pronunciadas y los bordes afilados tienden a percibirse inconscientemente como señales de alerta o peligro. Para suavizar la atmósfera de los cuartos y promover la calma, la disciplina recomienda inclinarse por mobiliario de formas curvas o líneas redondeadas que faciliten una transición orgánica del chi.

Objetos rotos y descuido

Tener electrodomésticos dañados o artefactos que no funcionan deteriora la calidad energética de la casa. Según Brady, incluso un detalle menor, como una lamparita quemada, puede simbolizar abandono y emitir vibraciones negativas. Los relojes detenidos son particularmente perjudiciales, ya que representan el estancamiento del tiempo.

Del mismo modo, las plantas marchitas o enfermas comunican una sensación de descuido. La diseñadora propone aprender a revitalizarlas y, en caso de que no sea posible, reemplazarlas por flores frescas o especies que simbolicen la gratitud y la buena fortuna para elevar la vibración general.

La carga emocional negativa

El desorden no siempre es puramente físico; a veces es emocional. Conservar fotografías, cartas o regalos vinculados a etapas difíciles o rupturas del pasado retiene esa carga densa en las habitaciones. Lo mismo ocurre con las obras de arte con imágenes caóticas o lúgubres en los dormitorios.

Para lograr una verdadera renovación, la sugerencia es rodearse de objetos que evoquen optimismo. Como concluye Hollinger, "tu hogar es un reflejo de tu mundo interior. Con ajustes conscientes, podés cultivar un espacio que traiga alegría, paz y prosperidad".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square
1

Incidentes en Nueva York: hinchas argentinos se pelearon con argelinos en Time Square

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana
2

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes
3

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán
4

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI
5

Un sanatorio bajo la lupa: una herencia millonaria, una firma cuestionada y el futuro de un prestador clave del PAMI

Ranking notas premium
La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
1

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
2

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan
3

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
Complicaciones en el tránsito vehicular por un corte en la avenida Mate de Luna al 1.700

Complicaciones en el tránsito vehicular por un corte en la avenida Mate de Luna al 1.700

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Dónde queda Cabo Verde: el país africano que sorprendió al empatar con España en el Mundial 2026

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Licencia de conducir: quiénes son los automovilistas que ya no podrán renovar el registro y qué requisitos deben cumplir

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Tras las heladas, llega la ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias intensas esta semana

Exceso de helicópteros y vuelos ilegales: la problemática que expuso la tragedia de Gaspi y Vignale en Río de Janeiro

Exceso de helicópteros y vuelos ilegales: la problemática que expuso la tragedia de "Gaspi" y Vignale en Río de Janeiro

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán

Horóscopo chino: los signos que atravesarán un periodo de expansión en la última parte de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que atravesarán un periodo de expansión en la última parte de junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Alerta amarilla por frío polar: las provincias bajo riesgo por heladas y temperaturas extremas este martes

Comentarios