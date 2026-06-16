Feng shui en junio: los seis objetos que deberías sacar de tu casa para atraer la prosperidad

Junio cambió a su segunda parte, y con este inicio se presenta la oportunidad perfecta para renovar los ambientes que habitamos cotidianamente. El Feng Shui, esa antigua disciplina china dedicada a armonizar el flujo de la energía o chi, nos enseña que el diseño y la disposición de nuestro hogar influyen directamente en el bienestar, la claridad mental y la prosperidad. Pequeñas modificaciones en los espacios pueden generar una transformación notable en nuestra rutina.
Un artículo publicado originalmente en la revista norteamericana Better Homes & Gardens expone cuáles son los principales elementos que bloquean la vitalidad de las casas y cómo resolverlo para convivir en un entorno mucho más pacífico.
El peso del desorden
El primer obstáculo para el bienestar es la acumulación de objetos innecesarios. "El feng shui se trata de crear equilibrio, armonía y oportunidades en tu vida", explicó la autora radicada en Chicago y experta en Feng Shui Kristina Hollinger al medio citado. Cuando las cosas se amontonan, la energía se estanca, sobre todo en los accesos principales a la vivienda.
Por su parte, la consultora, diseñadora de interiores y experta en Feng Shui en Casa Shui Life, Alejandra Brady sugirió prestar especial atención a los recibidores: "Pensá en las pilas de zapatos al lado de la puerta principal. Hay que mantener el desorden bajo control, especialmente al nivel de los ojos, ya que aumenta el estrés y la ansiedad". Organizar la entrada y vaciar los armarios de aquello que ya no aporta felicidad es el paso inicial.
Mobiliario y formas equilibradas
El tamaño de los muebles debe guardar proporción con las dimensiones de la habitación. Un sillón excesivamente grande en una sala pequeña satura el ambiente. Hollinger aconsejó que "la clave es armonizar, no abrumar, y siempre infundir tu espacio con energía positiva e intención". Es fundamental dejar pasillos despejados para circular con comodidad.
Asimismo, las esquinas pronunciadas y los bordes afilados tienden a percibirse inconscientemente como señales de alerta o peligro. Para suavizar la atmósfera de los cuartos y promover la calma, la disciplina recomienda inclinarse por mobiliario de formas curvas o líneas redondeadas que faciliten una transición orgánica del chi.
Objetos rotos y descuido
Tener electrodomésticos dañados o artefactos que no funcionan deteriora la calidad energética de la casa. Según Brady, incluso un detalle menor, como una lamparita quemada, puede simbolizar abandono y emitir vibraciones negativas. Los relojes detenidos son particularmente perjudiciales, ya que representan el estancamiento del tiempo.
Del mismo modo, las plantas marchitas o enfermas comunican una sensación de descuido. La diseñadora propone aprender a revitalizarlas y, en caso de que no sea posible, reemplazarlas por flores frescas o especies que simbolicen la gratitud y la buena fortuna para elevar la vibración general.
La carga emocional negativa
El desorden no siempre es puramente físico; a veces es emocional. Conservar fotografías, cartas o regalos vinculados a etapas difíciles o rupturas del pasado retiene esa carga densa en las habitaciones. Lo mismo ocurre con las obras de arte con imágenes caóticas o lúgubres en los dormitorios.
Para lograr una verdadera renovación, la sugerencia es rodearse de objetos que evoquen optimismo. Como concluye Hollinger, "tu hogar es un reflejo de tu mundo interior. Con ajustes conscientes, podés cultivar un espacio que traiga alegría, paz y prosperidad".