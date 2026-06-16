Feng shui en junio: los seis objetos que deberías sacar de tu casa para atraer la prosperidad

Junio cambió a su segunda parte, y con este inicio se presenta la oportunidad perfecta para renovar los ambientes que habitamos cotidianamente. El Feng Shui, esa antigua disciplina china dedicada a armonizar el flujo de la energía o chi, nos enseña que el diseño y la disposición de nuestro hogar influyen directamente en el bienestar, la claridad mental y la prosperidad. Pequeñas modificaciones en los espacios pueden generar una transformación notable en nuestra rutina.