Cómo hacer pan en el microondas: la receta sencilla para una merienda saludable y sin harinas

Resumen para apurados
- La nutricionista Renata Nadborniy difundió una receta de pan sin harina para cocinar en microondas en solo tres minutos, ofreciendo una opción rápida y saludable de merienda.
- A diferencia del pan tradicional que demora horas, esta versión se elabora mezclando huevo, yogur natural y almendras molidas directamente en un bol antes de ir al microondas.
- Esta propuesta fomenta hábitos alimenticios saludables al reducir carbohidratos, evitar picos de azúcar y aportar grasas beneficiosas para la salud cardiovascular a largo plazo.
Puede que la elaboración del pan sea una fórmula que convive en la memoria colectiva. Quizás porque la vimos en la televisión o porque algún familiar dedicaba sus tardes exclusivamente a producir el acompañamiento de la merienda. Un promedio de dos a cuatro horas en total gestarían una base deliciosa para el queso untable, la mermelada o para realizar con él un sobre de fiambres. Pero resulta que una simple preparación sana puede reducir este proceso a solo 180 segundos.
El pan sin harinas es una opción que no solo es beneficiosa para el cuerpo sino también sumamente fácil. Elaborado con almendra procesada, elimina los carbohidratos poco nutritivos y con alto índice glucémico para reemplazarlos por un componente que libera energía lentamente en el torrente sanguíneo, evitando los picos de azúcar en el organismo. Además, aporta grasas saludables, como los ácidos grasos monoinsaturados que favorecen la salud cardiovascular.
Cómo preparar pan sin harinas en el microondas en tres minutos
La propuesta compartida por Renata Nadborniy, nutricionista, antropometrista y creadora de contenido, combina los beneficios del fruto seco con otros ingredientes altos en proteína como el yogur natural, el huevo y la leche en polvo. Esta fusión convierte al producto en algo práctico, rico, nutritivo y extremadamente saciante para completar las tardes o arrancar el día con energía.
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de yogur natural
- 2 cucharadas de almendra molida (también se consigue como harina de almendras)
- 1 cucharada de leche en polvo
- 1 cucharada de polvo para hornear
- Mix de semillas (para la superficie)
- Aderezos para acompañar: queso por salut, jamón o queso crema
2. En el mismo recipiente, añadimos las dos cucharadas de almendra molida, la cucharada de leche en polvo y el polvo para hornear.
3. Para finalizar, espolvoreamos el mix de semillas en la superficie.
4. Luego, sin cambiar de recipiente, llevamos el bol directamente al microondas por tan solo 3 minutos.