Cómo hacer pan en el microondas: la receta sencilla para una merienda saludable y sin harinas

Puede que la elaboración del pan sea una fórmula que convive en la memoria colectiva. Quizás porque la vimos en la televisión o porque algún familiar dedicaba sus tardes exclusivamente a producir el acompañamiento de la merienda. Un promedio de dos a cuatro horas en total gestarían una base deliciosa para el queso untable, la mermelada o para realizar con él un sobre de fiambres. Pero resulta que una simple preparación sana puede reducir este proceso a solo 180 segundos.