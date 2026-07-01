La polémica frase de Marcela Tauro sobre los padres abusadores por la que terminó pidiendo perdón

Marcela Tauro quedó envuelta en una fuerte polémica luego de una frase que pronunció durante el programa El club del Moro, conducido por Santiago del Moro. “No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, hay que honrarlos. Porque si no no te va bien en la vida”, dijo la periodista.