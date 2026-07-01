La polémica frase de Marcela Tauro sobre los padres abusadores por la que terminó pidiendo perdón
La periodista quedó en el centro de la polémica por una frase que pronunció durante un debate en El club del Moro. Horas después, hizo un descargo en televisión y pidió perdón a quienes se sintieron afectados.
Resumen para apurados
- La periodista Marcela Tauro se disculpó públicamente en televisión tras afirmar en un programa de radio que se debe honrar a los padres abusadores, desatando repudio general.
- La frase ocurrió durante un debate sobre historia en el ciclo radial de Santiago del Moro. Tras la inmediata desaprobación de sus colegas, el video se viralizó en redes sociales.
- Este caso expone el impacto inmediato de las redes ante discursos sensibles en medios de comunicación y la presión social para la rectificación de figuras públicas.
Marcela Tauro quedó envuelta en una fuerte polémica luego de una frase que pronunció durante el programa El club del Moro, conducido por Santiago del Moro. “No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, hay que honrarlos. Porque si no no te va bien en la vida”, dijo la periodista.
Sus palabras generaron una inmediata reacción entre sus compañeros, se viralizaron en las redes sociales y despertaron numerosas críticas. Horas después, la panelista aprovechó su participación en Intrusos para realizar un descargo frente a las cámaras, reconocer que se había expresado de manera incorrecta y pedir disculpas públicamente.
El pedido de disculpas de Marcela Tauro tras la controversia
Durante la emisión de Intrusos, Tauro solicitó unos minutos para dirigirse a la audiencia y explicar lo ocurrido. Frente a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, reconoció que sus palabras no reflejaban lo que realmente intentaba transmitir. "Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario."
La periodista explicó que prefirió dar la cara en televisión porque consideró que era la mejor manera de asumir su responsabilidad y transmitir su arrepentimiento. Además, pidió disculpas especialmente a quienes atravesaron situaciones de abuso y pudieron sentirse afectados por sus dichos. "Quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije. No pienso eso, obviamente."
Tauro también sostuvo que se equivocó al expresarse y remarcó que quienes la conocen saben cuál es su forma de pensar. "Me equivoqué, admito mi error y pido disculpas". Antes de finalizar, realizó una reflexión personal y aseguró que trabaja desde hace tiempo en sanar experiencias propias para no trasladarlas a su entorno familiar.
Qué dijo Marcela Tauro en El club del Moro
La controversia comenzó durante una charla en el programa que conduce Santiago del Moro, donde el equipo debatía sobre cómo algunos hechos y personajes históricos son reinterpretados con el paso del tiempo.
En ese contexto, mientras conversaban sobre la figura de Cristóbal Colón y otros episodios históricos, Tauro realizó un comentario que generó desconcierto inmediato entre los presentes. "A los padres que han violado a sus hijos no hay que perdonarlo, hay que honrarlos”, lanzó.
La primera en reaccionar fue Anita Martínez, quien respondió con sorpresa. Luego, tanto Santiago del Moro como Edith Hermida y Maju Lozano manifestaron que no comprendían el sentido de sus palabras.
Ante la situación, Del Moro intervino para marcar distancia de la frase y aclaró que existen conductas que "han estado mal, ayer, hoy y siempre", más allá de que algunos hechos del pasado hoy sean analizados desde una perspectiva diferente. El fragmento se viralizó rápidamente y generó una amplia repercusión en las redes sociales, lo que motivó el posterior pedido de disculpas de la periodist