Entre lágrimas, Federica Pais volvió a la televisión y emocionó al hablar de Ernestina: "Sabíamos lo que nos unía"

Antes de cerrar el mensaje, explicó que regresar a la televisión era una decisión personal para sobrellevar el dolor. "Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado".