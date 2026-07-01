Entre lágrimas, Federica Pais volvió a la televisión y emocionó al hablar de Ernestina: "Sabíamos lo que nos unía"
A pocos días de la muerte de Ernestina Pais, la periodista retomó la conducción de su programa y explicó por qué decidió regresar al trabajo. Su homenaje a su hermana conmovió a la audiencia.
Resumen para apurados
- Federica Pais regresó a la televisión argentina en su programa de Ciudad Magazine tras la muerte de su hermana Ernestina, buscando retomar su rutina para afrontar el duelo.
- Tras el reciente fallecimiento de Ernestina Pais, Federica retomó la conducción de su programa 1111, donde agradeció el apoyo recibido y recordó el profundo lazo que las unía.
- Este regreso televisivo expone la complejidad de transitar el duelo bajo exposición pública, generando una fuerte repercusión mediática y muestras de empatía de la audiencia.
A pocos días del fallecimiento de Ernestina Pais, Federica Pais regresó a la conducción de su programa 1111 y compartió un emotivo mensaje en el que habló del dolor que atraviesa su familia. Con la voz entrecortada, explicó por qué sintió la necesidad de retomar su rutina laboral y recordó a su hermana con palabras que conmovieron a los televidentes.
Al comenzar la emisión, la periodista reconoció que volver al estudio representaba una forma de afrontar el difícil momento personal que vive tras la pérdida de Ernestina. "Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía", afirmó.
El conmovedor mensaje de Federica Pais tras la muerte de Ernestina
Visiblemente emocionada, Federica saludó al público y explicó que necesitaba regresar al trabajo para encontrar un espacio que la ayudara a transitar el duelo.
"¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina", expresó al inicio del programa. Luego hizo referencia al impacto que provocó la muerte de su hermana y al difícil proceso que enfrenta su entorno más cercano.
"Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", sostuvo. La periodista también aprovechó el espacio para agradecer las numerosas muestras de afecto y acompañamiento que recibió en los últimos días, tanto del público como de colegas y personas cercanas.
"Sabíamos lo que nos unía", la frase que conmovió al público
En el momento más emotivo de su intervención, Federica habló directamente sobre el vínculo que mantenía con Ernestina y dejó una de las frases más recordadas de la noche. "Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado ella y yo, sabíamos lo que nos unía".
Más adelante, compartió una reflexión sobre la muerte de su hermana y expresó su deseo de que finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado.
"Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía", afirmó.
Antes de cerrar el mensaje, explicó que regresar a la televisión era una decisión personal para sobrellevar el dolor. "Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado".
Con esas palabras, Federica Pais cerró uno de los momentos más conmovedores de la emisión, en un homenaje cargado de emoción hacia su hermana, que falleció días atrás.